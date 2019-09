En Heliópolis el cierre del mercado fue silencioso. Si tenía el Betis una laguna conocida en la medular, gritada incluso por algunos de sus seguidores, finalmente el club no pudo incorporar a ningún futbolista para cubrirla. Sus rectores zarandearon el saco en estos últimos días en busca de un 5 que pudiese darle entereza por dentro al equipo de Rubi, pero por un motivo u otro acabaron por no firmar a ninguno. Lo que es nítido es que el técnico de Vilasar de Mar va a tener que hacer ciertos reajustes para que los suyos no sufran como lo están haciendo sin la pelota.

Tanto durante la pretemporada como en las primeras jornadas de Liga, a los verdiblancos se le han visto dificultades para juntarse en la fase defensiva. El equipo vuelve si la pierde y se reordena cuando toca, pero sus centrocampistas no están siendo capaces de cerrar pasillos interiores. De ahí que sea el conjunto que más remates ha concedido (53) en este arranque del campeonato. El lunar estaba ya en la cabeza de la Comisión Deportiva, que en las últimas semanas ha intentado firmar a un pivote. El nombre preferido era el de Leandro Paredes, con poco protagonismo en el Paris Saint-Germain, pero el Betis no pudo avanzar en esa vía. Le Parisien, medio muy cercano al campeón galo, reconocía que los verdiblancos habían iniciado contactos, pero los escollos económicos fueron insalvables al final.

Una de las alternativas manejadas era la del también argentino Santiago Ascacíbar, del Stuttgart. Bajito y menos dotado en lo técnico que Paredes, éste es igualmente muy responsable en el aspecto defensivo. Los verdiblancos negociaron con los alemanes, pero su salida no se consumó. Y algunas fuentes apuntan que el Betis no quiso apostar del todo por el jugador, de 22 años. Hace unos diez días, Rubi advirtió que “traer por traer sería un error” al ser preguntado por un refuerzo de última hora. “Si lo hay, tiene que ser alguien que estemos convencidos de que va a sumar”.

Por el momento y al menos hasta enero, el entrenador bético deberá dar equilibrio a su equipo sin ese salto de calidad individual que podía llegar a través del mercado. Y para ello tiene dos rutas a elegir: o cambia el sistema u optimiza el rendimiento de Javi García, Guardado o Kaptoum. A priori, de esta terna debe salir el escolta de Carvalho en el centro.

Aunque encontrar la fórmula de la consistencia no les corresponde exclusivamente a ellos, de julio a aquí ninguno ha podido disimular esas carencias que tiene el Betis.

En un principio, Guardado parte con ventaja sobre sus compañeros. Por estatus. Pero el mexicano es un centrocampista más tendente a morder que a esperar. Esa impulsividad, unida al hecho de que sea propenso a lesiones musculares, le resta opciones para ganar el pulso que se presenta. No tanta jerarquía, y muchísima menos sensibilidad con la pelota, tiene Kaptoum. El camerunés, todavía muy joven, está en edad de poder romper en un buen jugador. Tiene a su favor la explosividad de sus piernas y la confianza de Rubi. Sin embargo, está aún verde en bastantes aspectos.

El caso de Javi García es distinto. El murciano sí ha sido un pivote dominante en lo defensivo en varias fases de su carrera. No obstante, en su segundo año en el Betis ya mostró una lentitud preocupante. Tiene trabajo Rubi.