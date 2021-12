El Betis retrasa la vuelta al trabajo al martes a la espera de las PCR

El Betis tenía previsto regresar hoy a los entrenamientos, pero debido a la situación actual provocada por el coronavirus en esta sexta ola, la precaución en el club verdiblanco es máxima. Por ello, la plantilla y el cuerpo técnico se someterán hoy a las pruebas PCR y no será hasta mañana, una vez que se conozcan los resultados, cuando Manuel Pellegrini y sus futbolistas volverán al trabajo para comenzar a preparar los diferentes compromisos de enero.

El Betis, al igual que otros clubes de LaLiga, ha sufrido algunos casos de coronavirus en los últimos días, como han sido los de Andrés Guardado, ya recuperado, y Borja Iglesias. "Para poder participar hoy en la grabación de La Resistencia me he hecho dos pruebas de antígenos y han sido positivas. Mañana me haré una prueba PCR 1para confirmarlo. Ya estoy aislado para recuperarme lo antes posible y estar a punto para la vuelta", indicaba el ariete, que no dudó en mostrarse optimista: "Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo. Me encuentro bien y sin síntomas. Con ganas de reventar este 2022 apasionante que nos viene", publicaba el punta gallego en las redes sociales, de cuya evolución dependerá que pueda incorporarse al trabajo lo antes posible para ayudar a su equipo en a vuelta de la competición.

Celta y Rayo, con la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa en medio de esos dos partidos de Liga, serán los rivales del conjunto verdiblanco en el regreso de la máxima competición, que sufrirá un nuevo parón tras la jornada dominical del 9 de enero.