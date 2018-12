Rubi: "El Betis tiene muy claro a lo que juega"

El Espanyol atraviesa un momento delicado, tras acumular cuatro derrotas seguidas en la Liga, aunque su entrenador, Joan Francesc Ferrer, Rubi, aseguró que se están "martirizando mucho" y que no hacen "todas las cosas mal", por lo que espera que su equipo revierta ante el Betis la dinámica de resultados.

"Hemos jugado 17 partidos oficiales y podemos hablar de un partido malo, contra el Getafe, y de otro contra el Barcelona que no esperábamos. Nuestro nivel ha sido muy alto y lo recuperaremos, no tengo dudas", comentó el preparador catalán, que tiene claro lo esencial para su equipo en este momento: "Ahora es cuando se tienen que ver a los jugadores y a los entrenadores. Quiero romper la racha para que el futbolista no pierda confianza".

Además, Rubi se refirió al Betis y a las cualidades del equipo que dirige Quique Setién. "Es un gran equipo que trata muy bien la pelota. Tiene muy claro a lo que juega, aunque este domingo esto nos tiene que dar igual", manifestó.