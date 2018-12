Europa exige un impulso

Superadas las turbulencias del arranque de Liga, el Betis quiere terminar el año mirando a Europa. Las dos victorias consecutivas en la Liga como local, ante Real Sociedad y Rayo Vallecano, han colocado a los verdiblancos a las puertas de su objetivo, aunque para asentarse en el mismo necesita el impulso que significaría ratificar su buena dinámica con un triunfo ante el Espanyol.

El repaso a 2018 deja numerosos momentos para el recuerdo del bético, de ahí que Setién y su cuerpo técnico resalten la importancia de finalizarlo con el buen sabor de boca que dejaría un pleno de triunfos en la Liga, primero en la visita al RCDE Stadium, ese estadio que siempre se tiñe de verdiblanco, y luego en el Benito Villamarín ante el Eibar.

Acude el Betis a la cita en Cornellá con esa confianza que otorgan los resultados. Cinco partidos sin encajar un gol –dos en la Liga, otros dos de Liga Europa y uno en la Copa del Rey– apuntan a esa solidez que ha presentado el equipo verdiblanco para revertir su dinámica. El fútbol elaborado por los de Setién no ha sido el que el técnico elegiría para mostrar en los resúmenes, pero en la élite se vive de sumar victorias y puntos al casillero y el Betis acumula 9 de los últimos 12 en la Liga, jugará los octavos de final de la Copa ante la Real Sociedad y mañana estará en el bombo de la Liga Europa, con lo que los objetivos planteados al inicio de la temporada continúan al alcance de su mano.

Tras cerrar la fase de grupos en la helada Luxemburgo con un equipo plagado de novedades, Setién recuperará hoy su once tipo para la Liga. A los regresos de Lo Celso, Canales y Mandi, que se incorporaron el viernes en Barcelona al extenso periplo del equipo, se añadirán el de otros como Pau López, Júnior o Bartra, quienes sólo acumularon los minutos finales que el central disputó en la competición europea.Las únicas dudas en el once apuntan directamente a Setién, que suele sorprender en sus elecciones. En el carril diestro, el único que no ha tenido un dueño claro desde el verano, Barragán y Francis optan a salir desde el inicio, aunque Tello también cuenta con opciones; la otra incógnita reside en la delantera, en la que Setién ha mostrado preferencias por Loren, pese a que el marbellí no ha dado ese golpe en la mesa que se esperaba en la temporada de su confirmación.

Anunciada desde el club la intención de reforzar la plantilla en enero con un punta, la tarea de los técnicos también pasa por mejorar las cifras de los tres que posee ahora mismo y que se encuentran lejos de los guarismos que registraron el pasado año. Esta situación incluso podría provocar la presencia de dos de ellos en el once de esta tarde, aunque el capitán Joaquín también reclama un sitio para seguir aportando su experiencia y calidad.

El deseo bético de sumar la tercera victoria seguida en la Liga choca con los intereses de su rival, un Espanyol herido que ha encadenado cuatro derrotas seguidas tras un inicio de campeonato que recuperó la ilusión de hinchada. No quiere Rubi que el globo se desinfle antes de Navidad y para ello necesita recuperar el pulso, aunque cuente con problemas en la zaga por las bajas de Mario Hermoso y Dídac.Acumula el cuadro blanquiazul sólo dos derrotas como local en este campeonato, pero ambas llegaron en sus dos últimas comparecencias ante Girona y Barcelona, por lo que se ha roto ese fortín que comenzaba a forjarse en su estadio. Los siete goles encajados en esas dos citas en casa enseñaron las grietas del sistema defensivo espanyolista, de ahí que Rubi insista en recuperar las señas de identidad que convirtieron a su Espanyol en uno de los equipos de moda.

Al calor de su ferviente hinchada catalana, que desde ayer ya arropó al equipo con una presencia masiva en el hotel de concentración, el Betis quiere seguir tomando impulso en esta Liga para la que el objetivo mínimo pasa por repetir de nuevo una clasificación europea. La despedida de 2018 debe estar a la altura de todo lo alcanzado durante el año, para que los béticos lleguen a la Navidad con la ilusión de que el futuro aún debe deparar nuevas alegrías.