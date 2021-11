Bartra: "En el parón hicimos piña y autocrítica, hay que ganar al Ferencvaros"

El futbolista del Betis que ha comparecido junto a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido ante el Ferencvaros ha sido Marc Bartra, que ha tratado diferentes cuestiones.

Triunfo en Elche

"Al final, esa victoria, nos da aire y el saber que la semana que hemos estado de parón la hemos aprovechado para mejorar cosas, hacer autocritica y seguir mostrando que el equipo va hacia adelante. Cuando vas ganando y de repente tienes tres derrotas quiere decir que dejas de hacer cosas bien. Apenas hay tiempo de trabajar. Por eso, en el parón, trabajamos e hicimos más piña. Esas semanas fueron buenas para enfocar el partido ante el Elche".

Cuentas para ser primeros de grupo

"Las cuentas que echamos es lo que tenemos que hacer cada jugador para que la victoria esté más cerca. Cada uno hacer su papel para que el equipo rinda y gane. Al final no podemos pensar en otras cosas. Mañana a por los tres puntos y ya se verá a ver qué pasa habiendo hecho nosotros los deberes".

Plano personal

"Con ganas de seguir haciendo lo que he hecho en los últimos tres o cuatro partidos que jugué. Creo que en cada partido que he estado he salido a nivel personal reforzado. Sé muy bien lo que me pide el míster y en ese aspecto, sumado a que el equipo está en un buen momento, todo puede ir muy bien para que eso me dé para tener continuidad y llegar a alcanzar un buen nivel físico en todos los sentidos".

Charla con Fernando, que trabajó en Hungría

"Sí he hablado con él. Hablamos mucho con él, que estuvo en Hungría y tuve a Peter Stöger en el Dortmund. Siempre suelen usar un 4-2-3-1 o con jugar tres centrales. Sus equipos son ofensivos y alegres, con delanteros rápidos, como el Ferencvaros. Tenemos que estar muy bien con el balón, pero a la vez, cuando se pierda, estar concentrados atrás. Al final, es un equipo acostumbrado a ganar y seguro que nos ponen las cosas muy difíciles. Tendremos que dar nuestra mejor versión para sacar el partido adelante".

Baja de Fekir

"Está claro que Nabil es un grandísimo jugador, marca diferencias. Es un jugador que estamos acostumbrados a que dé un gran nivel, pero aun así, juegue quien juegue, damos un buen nivel. Hay jugadores para que el nivel siga siendo el mismo. Mas allá del jugador que pueda jugar, lo importante es que que el equipo siga rindiendo y ojalá mañana no se le eche de menos".