El Ferencvaros, poderío en Hungría a la espera de brillar en Europa

El Ferencvaros ha vuelto a ser, prácticamente, un clásico de las competiciones europeas en las últimas temporadas, tanto en Liga de Campeones como en la Liga Europa, pero de momento no termina de trasladar su buen papel en la OTP Bank Liga de Hungría al terreno europeo, como se está comprobando, una vez más, esta campaña.

El conjunto blanquiverde es líder de la máxima categoría del fútbol de su país y suma cuatro semanas sin perder (tres victorias y un empate), pero en el Grupo G de la Liga Europa todavía no ha sido capaz, siquiera, de puntuar, con cuatro derrotas. Por ello, Peter Stöger, técnico de los magiares, confía en aprovechar ese buen momento en el torneo liguero para poder sumar algún punto en la visita al Benito Villamarín: "El equipo va a más y espero que esa mejoría nos permita sumar algún punto ante el Betis. Vistos los rivales, se puede decir que se asemeja a un grupo de Champions, con rivales difíciles como el Betis, que es un equipo con un juego alegre y con buenos futbolistas".

"Queremos aprovechar nuestra dinámica en la liga para puntuar ante el Betis", dice Stöger

Así, el preparador austríaco tiene claro que su equipo no tendrá sólo que defender bien, sino mostrar poderío a nivel ofensivo: "Llevamos cuatro jornadas de la liga húngara sin encajar y eso es una buena señal, pero no podemos estar todo el partido defendiendo. También tenemos que pensar en atacar para seguir con la línea de buenos resultados. Estoy contento por el rendimiento en la competición europea, aunque puntuar no será sencillo porque el Betis necesita el triunfo".

En la misma línea se expresó Henry Wingo, centrocampista estadounidense del Ferencvaros, que se mostró crítico con el partido que hizo su equipo en Hungría ante el Betis a la espera de poder estrenar en Heliópolis el casillero de puntos europeo: "Fue un mal partido por nuestra parte en Budapest. Queremos sumar ahora los tres puntos, pues llegamos motivados por los últimos resultados obtenidos en la competición nacional. Venimos con la idea de no encajar ningún gol, jugar igual que en los últimos partidos y sumar algún punto".

Para ello, el Ferencvaros cuenta en sus filas con jugadores de cierto nivel, como son los casos del centrocampista franco-tunecino Aïssa Laïdouni, que ya en el encuentro disputado ante el Betis en Budapest dio buena muestra del poderío físico que tiene a la hora de prodigarse al ataque y llevar a cabo, también, el manejo de la pelota en su equipo; y del delantero Ryan Mmaee, muy rápido y con buena pegada. De este modo, el conjunto de Manuel Pellegrini tendrá que estar firme atrás y aprovechar las llegadas que tenga para doblegar a un rival que quiere dar la sorpresa en territorio bético.