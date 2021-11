Betis - Ferencvaros, el partido de la Europa League en directo: Marca Tello (1-0)

10' Otra pérdida del Betis en defensa y Ryan Mmaee dispara y detiene Bravo.

8' Replicó el cuadro húngaro por medio de Tokmac, pero su disparo dentro del área se fue desviado.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DE TELLO. Gran pase de Jaquín en profundidad a Bellerín, que pasa atrás y Tello libre marca al Ferencvaros.

1' Empieza el partido, saca el Betis.

18:40 Diluvia en Heliópolis, saltan ya ambos equipos al terreno de juego.

18:30 Un cuarto de hora para que dé comienzo el partido en el Villamarín, donde no deja de llover mientras ambos equipos terminan de realizar el calentamiento previo.

18:10 El Betis tendrá que estar muy pendiente de lo que pase en el BayArena entre el Leverkusen y el Celtic, siempre que los verdiblancos saquen adelante su partido. Así forman alemanes y escoceses.

Here's how the Bhoys line up for #B04CEL! 📋◻️ Ange Postecoglou makes one change, with Forrest replacing Abada. 🟢⚪️ 𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗛𝗼𝗼𝗽𝘀 🟢⚪️#UEL | #COYBIG 🍀 pic.twitter.com/6tQtDVNsAI