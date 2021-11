Pellegrini: " Por más que estén eliminados, si pensamos que ganamos antes de jugar cometeríamos un error"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido de este jueves ante el Ferencvaros en Europa League, tratando los siguientes temas.

Enfermería

"Tenemos algunas bajas para mañana. No van a estar Montoya, con un esguince de tobillo fuerte; Pezzella, con molestias; William Carvalho, Fekir, Rodri y Camarasa. Estos jugadores no estarán citados".

Partido importante para la clasificación

"Es un partido muy importante, pero dependemos de otros resultados. Tenemos que estar centrados en ganar. El Ferencvaros está eliminado y eso lo convierte en un rival más complicado al jugar sin presión. Si el Celtic gana sus dos partidos se mete, a ver qué hace el Leverkusen de local. Trataremos de sumar los tres puntos y ya veremos qué hay que hacer en la última fecha".

¿Once inicial decidido?

"Uno trata de tenerlo de todo claro, pero tenemos 24 horas más para decidir el mejor once inicial. Tenemos un plantel amplio y los que están son todos jugadores importantes. Este equipo no puede depender de una o dos bajas, para eso se estructura el plantel, para que los que jueguen puedan demostrar su rendimiento".

Un Betis mandón ante el Ferencvaros

"Nuestra intención siempre es salir a por el partido desde el comienzo, presión en campo contrario, que no nos hagan goles... Mañana tenemos que hacer un buen partido ante un rival sin presión y va a ser un partido abierto, por eso tenemos que estar concentrados y no conceder goles. El Ferencvaros no ha ganado pero han sido resultados estrechos. Tenemos que hacer un buen partido si queremos puntuar".

Estados de Carvalho y Canales

"Sobre William, falta para el domingo y es difícil dar un diagnóstico, pues sufre pequeñas molestias musculares. Con respecto a Sergio, mañana es su segundo partido y viene dando un buen nivel. El tercer partido no lo tenemos todavía en la cabeza. Todos nos centramos en superar mañana al Ferencvaros. Ya veremos después que hacemos contra el Levante".

Quedar primeros

"No dependemos de nosotros. Nosotros podemos ganar los dos partidos y el Bayer uno y nos supera por diferencia de goles. Nos centramos en ganar y ya veremos qué pasa en la última fecha".

Tranquilidad tras ganar al Elche

"Siempre ganar da tranquilidad. Una semana que a lo mejor externamente se le dio mucha importancia, internamente se manejó tranquila y la mejor reacción fue en ese partido".

¿Qué posición ocuparía el Ferencvaros en Primera en España?

"Ferencvaros me parece a mí el más grande o uno de los más grandes de la liga húngara. Sale a ganar siempre, es un equipo ofensivo que trata de tener un fútbol creativo, y por eso tenemos que estar preocupados. Por más que estén eliminados, si pensamos que ganamos antes de jugar cometeríamos un error. Todos los partidos que ha hecho en Europa League, si bien no ha podido ganar, han sido resultados estrechos, con ocasiones claras. Creo que hizo mejor papel que nosotros con el Bayer en Alemania".

Situación de Lainez

"Hay 25 jugadores en el plantel. Una plaza cubierta también con Rodri, Rober, Joaquín… Tuvo una lesión larga del tobillo y se está recuperando, cuando esté a un nivel importante tendrá su oportunidad".

Jugadores más peligrosos del Ferencvaros

"Nombrar sólo a un jugador del Ferencvaros es injusto. Tiene delanteros peligrosos y defensas fuertes. Analizamos al rival como un todo. No sabemos si jugará con cuatro o cinco defensores. Nosotros tendremos que mantener nuestra línea".