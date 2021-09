Míchel: "El Betis es un equipo con muy buenos futbolistas"

El entrenador del Getafe, Miguel González 'Míchel', ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Betis, tratando los siguientes temas.

Bajas

"Tenemos una buena noticia, hemos sumado a Sandro, va de viaje, tenemos serias dudas con Mata y Maksimovic, algo que ya teníamos en mente. Mata tiene el pubis regular y Maksi tiene un problema en la espalda. No han entrenado a tope. Tenemos decidido cómo vamos a jugar".

Apuesta por un sistema con tres centrales

"Nosotros hemos trabajado otros sistemas. No hay más remedio que trabajar éste. Nos ayuda a acomodarnos en el campo. Cualquier sistema va acorde con la actitud y decisión de los jugadores. Yo le comento a los chicos que si uno viene de fuera y ve como juega el equipo, y más contra el Atlético de Madrid, que te exige una barbaridad, no se piensa que llevamos cero puntos. Es la situación, la asumimos y es lo más importante. Quiero que dentro de lo posible se quiten el miedo a fallar. Los chicos están entregados. No veo que sea tan mal entrenador como para tener cero puntos. Mis jugadores no son malos para tener cero puntos".

Mentalidad del grupo

"Es algo que nos importa mucho, cuando ganamos y lo hacemos como ahora. Yo invito constantemente en los entrenamientos a que no haya miedo al fallo. Eso ahí no se penaliza. Un ejemplo bueno es que a veces tenemos el balón en nuestro campo y da miedo jugarlo. No hay que hacer locuras. El equipo en la última zona de juego es más audaz y creamos situaciones de peligro".

El potencial del Betis

"Es un equipo con muy buenos futbolistas. En casa ha jugado cuatro partidos y contra Cádiz, Espanyol y Real Madrid no ha ganado, pero cuando alguien tiene esa capacidad de jugadores es más fácil que no te preocupes eso. Es uno de los equipos que el año pasado mejor jugó, ya que tiene un entrenador que tiene un estilo definido. En casa sí tiene condicionantes, tienen muy buenos futbolistas. En un día malo de ellos Canales es capaz de darte un pase de gol. Fekir, Juanmi... son futbolistas de muchísimo nivel. Ese tipo de jugadores a nosotros nos llama la atención. Creo que vamos a hacer un gran partido. Y si ya ganamos...".

La mala suerte

"Creo que la mala suerte existe, pero la buena se busca. Vamos a buscarla. Por eso, mucha gente me habla y me dice que 'qué mala suerte'. Habrá que ir a buscar la buena. Si pudiera pedir algo, me gustaría repetir el partido contra el Atlético de Madrid, haría un partido muy igualado contra el Betis".