Karanka: "El Betis tiene opciones de Champions y eso lo hace más peligroso"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha analizado en rueda de prensa el partido de su equipo de este domingo ante el Betis, tratando los siguientes temas.

Prudencia

"Sabemos que todavía no hay nada hecho, en los dos últimos partidos se han conseguido seis puntos muy importantes, en los dos hemos sido superiores a los rivales con un nivel de confianza muy bueno, pero sabemos que todavía queda, lo importante es la progresión del equipo que se está traduciendo en puntos".

La salvación todavía no es una realidad

"Son cosas que te va dando la experiencia. He tenido mil experiencias de salir de situaciones malas y situaciones en las que se pensaba que estaba todo hecho y no se ha conseguido. Esa experiencia me lleva a tener los pies en el suelo, soy el primero que sabe que no se ha conseguido nada, y si el equipo da muestras de euforia, hay que rebajarla. Estamos mucho mejor, el equipo transmite cosas que antes no transmitía, eso nos tiene que llevar a la confianza".

Ganar al Betis para sella la permanencia

"Una victoria certifica la permanencia del Granada un año más en Primera, por lo que el técnico vitoriano aboga por centrarse en su partido, sin mirar de reojo a los rivales: "Las cábalas son ganar nuestros partidos, dependíamos de nosotros y lo seguimos haciendo, el éxito ha sido pensar en nosotros, sería un error pensar que si otros no ganan, nos podría valer. El trabajo estará hecho cuando estemos salvados por nuestros propios méritos".

El Betis

"Es el rival que hay, martirizarte o pensar que es el peor rival en estos momentos no te lleva a ningún sitio. Vine un martes y el miércoles estaba en el Wanda, no parecía el mejor rival para empezar y el equipo dio la cara. El equipo se ha olvidado del rival y quiere progresar para llegar a donde estamos llegando, hay que pensar que estamos dando pasos hacia delante. Son muchas virtudes, es un equipo que tiene un gran entrenador, que viene de ganar la Copa, tiene muchas variantes, confianza, jugadores de mucha calidad y siguen con opciones de clasificarse para la Champions, lo que los hace mucho más peligrosos. Tenemos que pensar en nosotros y no volvernos locos, el Athletic también estaba peleando por Europa y conseguimos ser superiores".