El seleccionador mexicano, el argentino Gerardo Martino, ha convocado a los jugadores del Betis Andrés Guardado y Diego Lainez para los amistosos que el combinado azteca disputará en la próxima pausa liguera por los compromisos de las selecciones.

En este caso, los jugadores béticos no tendrán que realizar un largo viaje, ya que la selección mexicana disputará sus dos partidos en tierras europeas. Así, México tiene previsto viajar hasta Gales para medirse a al equipo liderado por Gareth Bale el próximo 27 de marzo; tres días más tarde la Tricolor se desplazará a Austria para enfrentarse a Costa Rica.

De esta forma, los dos jugadores béticos continúan en los planes de Martino, que tiene plena confianza en Guardado como capitán de la selección, y también en el joven Lainez, que ahora ha ganado protagonismo en el Betis, una cuestión que era deseada por los técnicos mexicanos. Además, el hecho de que Lainez no se concentrara para el Preolímpico con la selección sub 23, debido a que el Betis no permitió que se incorporase antes de lo marcado por las fechas FIFA, ha provocado que Martino siga contando con én en la selección absoluta.

La lista de México

Porteros: Guillermo Ochoa, Hugo González, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera

Defensas: Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, Luis Romo, Carlos Salcedo y Jorge Sánchez

Centrocampistas: Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro

Delanteros: Efraín Álvarez, Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano, Henry Martín y Alan Pulido.