Guardado: "Tenemos la ilusión de mejorar lo que hicimos el año pasado en la Europa League"

Junto a Manuel Pellegrini ha comparecido Andrés Guardado en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante la Roma, tratando los siguientes asuntos.

Situación personal

"Yo no siento que esté jugando menos. Estamos dentro de las rotaciones. Me siento tranquilo porque el míster cuenta conmigo Igual que el año pasado. Me siento bien, con mucha ilusión. Todos sabemos lo importante que es tener ritmo para llegar al Mundial".

Objetivo en la Europa League

"Creo que el mensaje del grupo cada año es que tenemos la ilusión de mejorar lo del año pasado y una de estas cosas es mejorar esta competición. Ahora este año toca ese objetivo. No es una obsesión, pero sí tenemos esa ilusión y vamos a trabajar desde el inicio para conseguir algo más de lo conseguido el año pasado. Vamos por el buen camino".

Año de Mundial

"Pienso en el Mundial, pero depende de quién y cómo se piense. Hay quien sólo piensa en el Mundial, otros como en mi caso sería el quinto Mundial y eso me tiene motivado. Necesito minutos y jugar bien para jugar bien ese Mundial. Todos tenemos la ilusión. A Borja le tocó estar en la última convocatoria, a lo mejor jugadores entran más compañeros en la última convocatoria".