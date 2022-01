Guardado y Lainez, en la lista de México, tampoco estarán en la Copa

El Betis suma dos nuevas bajas para los cuartos de final de la Copa del Rey, después de que Gerardo Martino, seleccionador mexicano, haya convocado a Andrés Guardado y Diego Lainez para los encuentros ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, valederos para la clasificación mundialista de la Concacaf.

Precisamente, el regreso de Diego Lainez con México es una de las grandes novedades de la lista de Martino, ya que el bético, tras su lesión en los Juegos de Tokio no había entrado en los planes del seleccionador azteca. Lainez no juega un partido con México desde el duelo amistoso ante Panamá el pasado 30 de junio.

La baja de Guardado y Lainez se suma a las ya conocidas de Guido Rodríguez y Germán Pezzella, ambos convocados por Lionel Scaloni para los encuentros de la selección argentina, y Claudio Bravo, que acudirá con Chile.

"Lo encuentro lamentable, pero no para el Betis sino para todos los equipos involucrados en la eliminatoria. Le quita importancia a la Copa, no sé si en la Liga se haría lo mismo. Cada equipo debería jugar con los mejores jugadores, pero no es una desventaja para el Betis, todos lo van a sufrir. La jerarquía que tiene un torneo pasa por tener disponibles a los mejores jugadores", señaló Pellegrini ayer en su rueda de prensa al referirse a esa ausencia de numerosos internacionales en los duelos coperos.