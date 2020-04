Guido Rodríguez va de frente. No pone excusas y se muestra crítico con lo que ha ofrecido hasta ahora en los 178 minutos de juego, repartidos en cinco partidos, que ha disputado con el Betis en LaLiga, reconociendo que tiene margen de mejora.

"Soy autocrítico y tengo cosas que mejorar, estoy todavía en periodo de adaptación. Hay que adaptarse a pequeños detalles que luego marcan una gran diferencia. Sé que voy a demostrar en el campo los buenos momentos por los que estoy acá. Tener un poco de tiempo es lo mejor, pero llegué de vacaciones tras acabar la temporada en México. Me costó arrancar tras venir parado, pero no hay que poner excusas porque siempre estuve a disposición de los compañeros y del entrenador. Con una pretemporada espero agarrar la idea de juego y estar en las mejores condiciones", dijo ayer al respecto en Radio Marca Sevilla.

Guido Rodríguez entiende que está pasando todavía por un proceso de adaptación, y no sólo al fútbol, sino a la ciudad, aunque espera que al igual que en México pueda brillar en el fútbol español en las filas béticas: "Cambiar de país lo altera todo, la manera de jugar, la velocidad, en México hay otro tipo de campos… Sabía que el cambio necesita un proceso de adaptación. Es un cambio en lo deportivo y en la social. Me podía haber quedado en México, allí tenía un nombre. Sabía que aquí sería uno más. Es un desafío que me gusta, y estoy preparado para poder tener también un nombre acá".

El argentino ya vive la rivalidad sevillana y tiene presente a la selección argentina

En cuanto a la idea de juego que quiere Rubi, el pivote argentino considera que el equipo sabe a qué juega y que sólo deben seguir llegando buenos resultados cuando se reanude el campeonato: "La idea del míster es una idea para ser protagonista, el equipo la tiene agarrada. Falta que se den los resultados. Siempre se ven mejor las cosas cuando los resultados llegan. A pesar de todo estuvimos juntos para seguir creciendo. Si la Liga vuelve, los resultados van a seguir llegando. Tenemos un plantilla con una gran calidad, que lo demuestran tanto en los entrenos como en los partidos. Es un plantel muy completo".

Tampoco es ajeno ya Guido a la rivalidad que existe en Sevilla, y espera que el derbi se pueda disputar más adelante con la presencia de aficionados: "Es bueno que aquí se viva el fútbol como en Argentina. Por la calle ya me decía cosas del Betis, siempre están apoyando y eso es lindo. Hay un buen equipo para luego complacer a la gente. Del derbi me hablaron, me mostraron vídeos, tenía ganas de vivirlo… Ya se jugará más adelante. Haberlo jugado sin público hubiera sido raro".

Por último, el ex jugador del América tiene muy presente a la selección argentina, donde está gozando de la confianza de Lionel Scaloni: "Es importante seguir contando para el seleccionador. Es una alegría ir a la selección. Que sigan contando conmigo me hace muy feliz. No hay nada comparable con jugar con la selección de Argentina. Es una selección obligada a ganar todo lo que juega. En la Copa América estuvimos a la altura. Vamos agarrando la idea del técnico y eso es importante. Se está creando un grupo que va a estar bien para conseguir grandes cosas".