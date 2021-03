El mensaje de Lo Celso a Guido Rodríguez

El futbolista del Betis Guido Rodríguez ha ofrecido una entrevista, en los medios oficiales del club verdiblanco, en la ha recibido varias sorpresas para desvelar detalles interesantes sobre su llegada a Heliópolis, y una de ellas ha sido un mensaje del ex bético Giovanni Lo Celso.

"Hola Guidito. Te quería mandar un saludo grande desde acá. Me alegra mucho el presente del equipo, tu presente, lo que demuestras dentro de la cancha. A meterle en la recta final del año, te deseo lo mejor a vos y al Betis. Abrazo grande amigo", indicó el actual futbolista del Tottenham, palabras que agradeció Guido: "Gio es buena persona, un jugadorazo. Cuando estábamos en la selección sonaba que él se iba y yo que llegaría. Yo le pregunté sobre el club y él me decía que el club estaba muy bien. Él siempre me hablo muy bien del club, de la ciudad y del clima".

Además, Guido ha señalado que mantiene una buena relación con otros compatriotas argentinos que juegan en el Sevilla: "Los conozco de la selección, a Lucas Ocampos, Marcos Acuña, al Papu... De hecho, con Ocampos hicimos inferiores en River juntos uno o dos años y tenemos una buena relación. Somos rivales, pero después en la selección somos compañeros".

Y todo sin obviar a los entrenadores que ha tenido en su carrera y le han marcado hasta el momento: "Marcelo Gallardo, que es quien confía en mí en el primer equipo de River y me hace debutar en Primera. Después no llegué a jugar tanto y me fui a Defensa y Justicia con Ariel Holan, que me enseñó mucho, muchas cosas tácticas. En seis meses aprendí mucho de él. Después tengo a Miguel Herrera en México. Confío mucho en mí para poder explotar. Sampaoli fue el primero que me llevó a la selección y Scaloni, el actual técnico de la selección, que está confiando en mí".

Técnicos importantes para Guido, que no se ha olvidado tampoco de Manuel Pellegrini: "Manuel tiene una gran experiencia. Está siendo muy bueno el manejo del grupo y ahí están los resultados en la mesa con lo que está haciendo con el equipo. Hablamos en la pretemporada y lo que me pide el míster es tratar de darle equilibrio al equipo, estar bien parado con los centrales".