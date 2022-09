Haro: "Estamos incómodamente satisfechos"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha ofrecido en la sala de prensa del Benito Villamarín una rueda de prensa en la que ha explicado los movimientos del mercado del Betis, la situación económica actual y los planes de futuro.

Mercado

"Estamos incómodamente satisfechos. Estamos satisfechos porque lo más importante de un club de fútbol, el área deportiva, hemos conseguido el objetivo. Tenemos un buen cuerpo técnico y la plantilla apropiada para el objetivo marcado de pelear por los puestos europeos. Estamos seguro de conseguirlo. Sería nuestro tercer año seguido en Europa. Estamos incómodos porque de todos es sabido que teníamos presupuestos que marcan unos objetivos de plusvalías de 30 millones de euros. Esto se aprobó en una junta por amplia mayoría. Esto no se ha producido y ha tenido consecuencias con el problema de las inscripciones y las vamos a tener en el futuro si no ponemos remedio. Vamos a tener que tomar medidas para restablecer la situación económica".

Plano deportivo

"En el deportivo caben muchas opiniones y son respetables. Pero creo que se ha realizado un trabajo satisfactorio. Cordón en unos días hará un análisis exahustivo. Apostamos por la continuidad. Entendemos que es mejor no tocar aquello que no funciona. Es muy importante el colectivo, un grupo cohesionado es muy difícil y por ello hemos querido darle continuidad. En el Betis huimos de personalismos y damos valor al trabajo en equipo. Tenemos un gran equipo. La otra idea es la anticipación. El Betis sí ha hecho incorporaciones. Hemos invertido en torno a 20 millones de euros, con mucha anticipación en el mercado. Para conseguirlo hemos traído lo que necesitamos, un central expeditivo pretendido por clubes de Champions. Luego se encontró un joven talento brasileño, este jugador no fue un capricho, sino un proceso de scouting. Hemos concretado la compra de un 9. Todos sabemos lo difícil que es el gol y lo caro que resulta. Tenemos delanteros centro de primer nivel. Hay jóvenes como Paul, Édgar y Rodri que van a dar un paso adelante. Hemos podido mantener a las grandes figuras del equipo y eso nos hace estar satisfechos con la plantilla confeccionad. El límite de LaLiga está en torno a 85 millones de euros y lo hemos consumido en casi su totalidad. Estamos muy lejos de los tres primeros equipos de España y lejos del cuarto y el quito en cuanto al límite, y muy parejo con el séptimo y el octavo. Analizando nuestra plantilla estamos en disposición de pelear por los puestos europeos".

Explicaciones de las inscripciones

"El mercado se acaba el 1 de septiembre y hasta su cierre no podíamos hacer declaraciones. Aquel momento era el de gestionar, ahora es cuando hay que hablar. Esperábamos plusvalías que nos hubieran servido para no dar pérdidas. Teníamos unos jugadores pendientes de inscribir. Renovaciones se produjeron y tres nuevos jugadores. Como consecuencia de dos años sin traspasos LaLiga nos ajusta nuestro límite. Entra en juego el artículo 100 del control económico. Cuando un club está excedido con respecto al límite se aplica la regla del 1/4. Sólo podrás inscribir un euro si te ahorras cuatro. De forma transitoria con el covid fue la regla 1/2. A partir de ahora la del 1/4 es la que queda en su totalidad. Ante esta tesitura, nos planteamos las famosas palancas. Las palancas necesarias eran muy costosas, muy caras. La cuantía era de tal volumen que era hipotecar al club y pasamos al plan C. Éste era aplicar el artículo 92 del control económico. Es una medida de carácter transitorio. Es el compromiso del club de restablecer la condición económica previa durante la temporada. Avalar el 5 del volumen de negocio, era de 6,3 millones de euros, cantidad aportada por los dos principales miembros del consejo. Gracias a esta cantidad y a las negociaciones con varios jugadores se pudo inscribir al resto. Después de todo esto espero que los béticos entiendan por qué no se dieron explicaciones. Ha sido un verano duro, difícil, pero hemos conseguido mantener el grupo que tenemos".

La senda del crecimiento

"Hemos recuperado la senda del crecimiento con respecto la estimación que hicimos en su momento. En ingresos extraordinarios éstos han caído de forma drástica. A menos de diez la temporada pasada y en para ésta apenas cinco en cuanto a venta de jugadores. Con esta política del dinero del campo en el verano 18-19 realizamos grandes inversiones. Eso hizo que en pandemia nuestro gasto ordinario estuviera por encima de los extraordinarios. En el club se ha decidido mantener el nivel del equipo y creo que es lo apropiado. Nuestros accionistas no persiguen dividendos, sino logros deportivos. Tuvimos un error de cálculo, pensamos que el mercado iba a volver a niveles de prepandemia en cuanto a ventas, pero no ha sido así. Nosotros, con 20 millones de euros hemos sido los octavos entre los equipos de la Liga que hemos gastado".

Posible ampliación de capital

"Hay que hacer un análisis del mercado y adaptarnos al mismo. Por todo esto, nuestro gasto ordinario no puede estar por encima del extraordinario, tenemos que recuperar nuestros fondos propios negativos. Esto no va llevar a dos vías para equilibrar los ingresos y contener el gasto. En los próximos ejercicios debemos mantenernos en los niveles actuales. No se van a realizar grandes desembolsos en fichajes si no hay granes ingresos de ventas. Mejorar los ingresos ordinarios es algo que hemos conseguido. La otra vía es equilibrar el déficit y eso puede venir mediante varias acciones: la venta de jugadores, la famosas palancas y habrá que estudiar una posible ampliación de capital pero siempre con un capital atomizado".

Aportación a LaLiga del consejo

"Miramos al futuro con optimismo, seguiremos con el plan de crecimiento: la nueva ciudad deportiva seguirá su curso. Terminaremos el estadio y seguro que con un equipo competitivo para hacer felices a los béticos. Dar las gracias a López Catalán, que de manera desinteresada trabaja y se implica en el mercado de fichajes. No dudó en poner los seis millones de euros. Hemos actuado como socios mayoritarios, pero no lo somos. Ni pretendemos ser salvadores de nada. Estamos dispuestos a trabajar y a poner dinero de manera desinteresada para llevar a buen puerto este proyecto y también dar las gracias a este consejo por su aportación en la medida de lo posible de forma desinteresada".

Situación económica de futuro

"Con respecto a la situación económica es para estar ocupado, no preocupado. Nuestra tesorería hay que mejorarla. Creo que hay que ser optimista pero nos tenemos que poner un cinturón riguroso en materia económica. Ahora mismo el equipo está compensado, no valoramos hoy por hoy el mercado de invierno. Si llega una oportunidad de mercado en invierno habría que analizarlo, pero no requerimos vender expresamente en el mercado de invierno".

Gestión de la situación económica

"La forma de recuperar el dinero es que el Betis cumpla con sus objetivos y aplicando el artículo 92. Queríamos arreglar de forma eficiente esta situación. Podía haber hipotecado al club con alguna palanca, pero por responsabilidad no queríamos hipotecar al club no queremos perder ese dinero. No es esto un éxito, estamos satisfechos pero incómodos porque no se han logrado plusvalías. Y por eso hemos tenido que tener estas herramientas. Somos responsables de no tener esas plusvalías, pero el mercado es el mercado".

Ampliación de capital

"Aquí hemos tenido una reciente. Si hacemos esa ampliación de capital será de forma que el accionista minoritario no tenga que diluirse. No será la única opción. Y en cualquier caso, la ampliación de capital será siempre que los béticos lo aprueben en una junta de accionistas. El dinero que hemos puesto no es para capitalizar ese dinero, sino recuperarlo y cuando haya, si se decide esa vía, una ampliación de capital iré a la parte que me corresponda".

Salida de Bartra

"Marc estaba en su último año de contrato. No había renovado. Creo que fue una buena operación. Nos hubiera gustado que hubiera sido mayor, pero el mercado está así. Creo que ha sido una operación razonable".

Errores de cálculos de plusvalías

"Las ofertas eran insuficientes, para debilitar al equipo. Cuando el mercado detecta que tienes necesidad de vender las ofertas son inferiores. El propio artículo 100 era muy limitado para nosotros".

Álex Moreno

"No me arrepiento, tengo buena relación con Álex Moreno. La oferta era baja para lo que vale Álex. Era una decisión de él. Esa plusvalía podría haber sido algo, pero insuficiente. Una cantidad ridícula nos hubiera quedado para sustituir a Álex. A mí me pareció bien que se quedara. Hablé con Álex y se le respetó su decisión".

Nota al trabajo de Cordón

"No voy a poner nota. El director deportivo tiene muchas tareas, no sólo de ayudar a vender. Antonio hace un buen trabajo. La parte de ventas no es sólo de Antonio. Depende del mercado, de que el jugador quiera irse... son muchos elementos. Y esto no es responsabilidad sólo de Antonio. Es el momento de analizar el mercado de futuro. Apostamos por la continuidad en un momento complicado. En ese sentido se valora el trabajo de Antonio".

Ceballos y Bellerín

"Son jugadores libres. Los dos han manifestado su interés de jugar en el Betis. Hablaremos cuando llegue el momento".