Haro: "Pellegrini y los jugadores están muy identificados con el Betis"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha sido protagonista este martes por la mañana en las jornadas que se están celebrando en Dos Hermanas organizadas por la Asociación Española de la Prensa Deportiva, analizando diferentes cuestiones en torno a la actualidad del club verdiblanco.

Momento actual

"Estamos en un buen momento de felicidad e ilusión. Pellegrini ha hecho un buen trabajo y los jugadores y él están muy identificados con el club. Creo que tenemos que ser consecuentes y objetivos con la situación del Betis. Tenemos un equipo y presupuesto humilde, el número 8, pero tenemos que competir al máximo y trabajando. Tenemos que seguir haciéndolo bien a nivel deportivo y también social, porque Betis tiene también un carácter social más allá del Deportivo. Deportivamente hablando, el Betis sí estaría en esa segunda Liga del cuarto hacia el octavo, aunque presupuestariamente no lo estemos en comparación con algunos de los equipos que están ahí".

Las palancas en el fútbol

"Respecto a lo que se denomina de forma coloquial como palancas, no puedo estar en contra siempre que sea un elemento jurídico válido. En definitiva lo que se hace es adquirir tesorería y otra, como se ha hecho en el Barça, es PYG, eso sí que hay que controlarlo más. Hay otros equipos como el Sevilla, sin entrar en polémicas, que, como política del club, no utiliza todo el límite que tiene y hay que respetarlo. El Betis tuvo la oportunidad en verano de usar estas palancas, al menos una pequeña palanca, pero significaba hipotecar al club. En un futuro es posible que se usen, pero si no suponen hipotecarlo".

Adhesión a CVC

"Nosotros nos adherimos a CVC porque creíamos que era algo bueno. No muy bueno, pero sí bueno. Creyendo en la potencialidad que tiene el acuerdo con CVC e incluso perdiendo lo que finalmente será en torno al 8% seguimos creyendo que es una operación buena".

Cierre del mercado

"El cierre de mercado se vive con mucha intensidad. Cuando es mucho más intenso son los dos últimos días porque tienes jugadores por inscribir, posibles ofertas de última hora… Este verano teñimos un problema que viene motivado de dos años teniendo pérdidas. Tenemos que acostumbrarnos a gestionar el club sin esos ingresos extraordinarios. Si tienes una plantilla, una masa salarial, tienes que darte cuenta que la única herramienta que nos queda es el artículo 92, que accionistas pusieran dinero, avales, para inscribir a jugadores".

Entrada de Haro en el Betis

"Entré en esto por pasión. Mi padre era muy bético y yo provengo de familia humilde. Veíamos que el Betis volvía otra vez a Lopera, Oliver… Es decir, a la zona gris, y nos decidimos y ya llevamos en esto unos 7 años.Tuvimos una situación buena, pero cuando dimos este paso un 51% de las acciones no sabíamos de quiénes eran. Los primeros 3 años era una inestabilidad constante. Cada 3 meses tenía una junta donde la oposición quería entrar… Ha habido momentos muy duros, pero hemos conseguido darle la vuelta a esa inestabilidad institucional que hacía que fueras a algún sitio, te preguntaran 'de quién es el Betis y no sabías ni qué responder".

¿Qué postura tiene Betis respecto a Liga y RFEF?

"En relación a la polémica entre liga y federación creo que esto no es bueno y siempre lo he dicho. Mandar tuits o mensajes no contribuye a nada. Son problemas muy enquistados que están llegando a niveles difícil de solucionar estando los interlocutores que están. En la Comisión delegada de la Liga decimos lo que pensamos y en la Federación, lo hacemos cuando votamos. Hay clubes que tienen posturas diferentes en la federación y en la liga y eso sí que es sorpréndete".