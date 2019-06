El presidente, Ángel Haro, ha cerrado el acto de homenaje a los 3.000 primeros abonados del Betis, en el que también se ha presentado la campaña de abonos, y lo ha hecho con un mensaje en el que ha expuesto las líneas con las que el consejo quiere desarrollar el Betis del futuro. "Trasformar el club es construir nuestro sueño", ha indicado el presidente, que ha presumido de gestión económica y patrimonial como bases para mejorar en lo deportivo.

"Quiero agradecer vuestra fidelidad y lealtad. Este acto se debía haber hecho mucho antes y espero que sea el primero de muchos. Cada uno tendrá una forma de vivir el Betis, pero es indubitado que el Betis es algo muy importante en nuestras vidas. Hoy toca desde nuestra responsabilidad esbozar una idea del Betis de futuro. Nuestra obligación es mirar al futuro pero desde nuestra historia y nuestros valores para poner al Betis donde se merece. Nuestro único objetivo es hacer felices a los béticos. Pasarán jugadores, entrenadores y presidentes, pero el Betis seguirá, y entre todos dejaremos un club mejor", ha comentado el máximo dirigente verdiblanco, que luego ha desgranado los valores de la entidad: "Honradez y transparencia, en este Betis no hay atajos; cercanía, es algo que debemos tener grabado a fuego; historia, para mirar al futuro pero sin olvidar el pasado, el Manquepierda es una prueba de fidelidad; la afición; la estabilidad; la evolución, que tenemos que mejorar y adaptarnos continuamente; trabajo; y capacitación, tener los mejores entre nosotros".

Además, Haro ha ahondado en las tres líneas que marcan el crecimiento de la entidad, la económica, la patrimonial y la deportiva. "El Betis no es comparable a una empresa, es sentimiento y pasión, pero sin una gestión eficiente y moderna no podemos construir nuestro proyecto deportivo. Hemos pasado de 62 a 134 millones de euros de ingresos", ha comentado sobre el aspecto económico, antes de resaltar el valor del Gol Sur o la nueva ciudad deportiva: "Muchos nos dijeron que el dinero en el campo, pero dijimos que el Gol Sur se pagaba solo. Era una inversión de 15 millones de euros, pero que tres se generaban cada año por abonos y taquillas. Los resultados han superado las expectativas. Es un orgullo de los béticos. Además, la nueva ciudad deportiva será envidiable. Más de 15 campos y vamos a tener un espacio deportivo pero también formativo. Vamos a hacer un convenio con la Universidad para formar personas en valores".

Sobre el aspecto deportivo, el presidente también ha incidido en la nueva apuesta realizada en el área deportiva. "El objetivo pasa por tener los mejores jugadores posibles. La única forma para competir es ser imaginativos y muy buenos en todo lo que hagamos. Hay que tener una muy buena secretaría técnica que busque talento en todos los mercados, y personas que conozcan muy bien nuestros valores. La cantera debe tener un papel fundamental e invertir en ella. Queremos impregnar el sentimiento bético, desde un alevín al primer equipo. Estamos cambiando el enfoque en las presentaciones para que desde el primer día lo vivan", ha comentado Haro, que ha finalizado con una cita de Nietzsche. "Lo que no te mata te hace más fuerte y eso es aplicable al Betis. El Betis no ha muerto por béticos por vosotros, es un club con alma y la grandeza es levantarse cuando uno cae. En el Betis no hay atajos. Viva el Betis".