Oficial: el Betis firma con Hummel por cinco temporadas

El Betis y Hummel han firmado un acuerdo por el que la multinacional danesa se convierte en el nuevo patrocinador técnico del club de Heliópolis para las cinco próximas temporadas. Hummel se encargará de suministrar al Real Betis las equipaciones de juego, entrenamiento y la línea lifestyle, tanto para el primer equipo como para el resto de secciones deportivas y escalafones inferiores de la entidad verdiblanca.

En este acuerdo también se incluye el suministro de creaciones totalmente personalizadas para las tiendas oficiales, que a partir de la temporada 2022-23 pasarán a ser gestionadas directamente por el club. Hummel regresa al Betis, puesto que la marca deportiva ya vistió a la entidad verdiblanca entre 1987 y 1990, estando aún bien presente en la memoria de los aficionados más veteranos aquellos diseños con los que los jugadores béticos cerraron la década de los 80 vestidos con aires de modernidad. 32 años después, el Real Betis y Hummel vuelven a cruzar sus caminos.

Ramón Alarcón, director general de Negocio del Betis, quiso dar la bienvenida a Hummel. "El Betis volverá a vestir el logo de Hummel en una clara apuesta por la calidad y el crecimiento. Hemos querido dar el mejor servicio a nuestros deportistas y a nuestros aficionados de la mano de una marca líder con la que compartimos muchos valores. Además, asistimos a un cambio de modelo a través de la gestión directa de las tiendas por parte del club, lo que redundará en un aumento de nuestros ingresos y en la oferta de mejores productos y servicios a todos los béticos".

José Coe García Alcaraz, presidente de Hummel Ibérica, quiso destacar la vinculación con el Club verdiblanco. “Es un honor poder acompañar al Betis en este camino. Estamos convencidos de poder desarrollar unos productos técnicos y unas gamas de merchandising increíbles para aficionados de todas las edades. Este acuerdo, que posiciona al Real Betis como buque insignia de Hummel en España y un referente a nivel europeo, culmina todas las ilusiones y expectativas profesionales y personales".

Allan Vad Nielsen, CEO de Hummel, valoró su regreso al Betis. "El Betis es un club fantástico con una larga historia y una gran afición. Desde el momento en que nos reunimos por primera vez con la entidad fue obvio que había una gran conexión entre nosotros, no sólo por nuestra historia compartida, sino también por el potencial de lo que podríamos lograr juntos. El club tuvo una temporada fantástica el año pasado, con el triunfo en la Copa del Rey como punto culminante, y no podemos esperar para aprovechar ese impulso y formar parte de este emocionante viaje junto con todos los aficionados”.

Como no podría ser de otra manera, Hummel comparte con el Betis la atención y cuidados con el medio ambiente. Es pionero en la confección de equipaciones con un bajo consumo de agua, entre otras líneas de actuación coincidentes con el programa de sostenibilidad del Club Forever Green.

Hummel es una marca deportiva con sede en Aarhus, Dinamarca. La empresa fue fundada en 1923 por la familia Messmer en Hamburgo, Alemania, y actualmente fabrica ropa y todo tipo de accesorios para la práctica de fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol y rugby, entre otros deportes. La compañía también produce calzado para fútbol y balonmano, además de disponer de una amplía línea de productos de moda y calzado de tendencia, para lo que cuenta con colaboraciones premium con diseñadores de la talla de Willy Chavarria o Astrid Andersen, entre otros.

En el ámbito del fútbol, Hummel mantiene diversos acuerdos de patrocinios alrededor del mundo: SC Braga, Everton FC, Southampton FC, FC Colonia, Brondby FC o la propia selección nacional de Dinamarca. En España, fruto de este buen hacer, Hummel se ha posicionado como el gran dominador del patrocinio técnico en las ligas profesionales contando con 31 acuerdos como socio técnico y un 13,2% de cuota de mercado.

After more than 30 years, we’re proud to be reunited with @realbetis! 🟢⚪🤝#ForeverGreen #LetsPlay pic.twitter.com/IWaP1Yw5zR