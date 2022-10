Aparece la incógnita en la portería

El Betis se medirá mañana a domicilio a la Real Sociedad y una de las incógnitas de cara a al posible once de Manuel Pellegrini radica en la portería, con Rui Silva y Bravo aguardando una nueva oportunidad.

El cancerbero portugués viene realizando una formidable temporada en Liga (900 minutos) –en Europa aún no ha jugado–, encajando 8 goles en 10 encuentros y dejando la portería a cero en cuatro ocasiones. Sin embargo, no tuvo su mejor día ante el Atlético, de ahí que aparezcan algunas dudas sobre su titularidad en Anoeta. Un mal día que sin embargo no ha hecho bajar los brazos a un Rui Silva autocrítico que quiere seguir demostrando las buenas sensaciones en la portería que venía ofreciendo fruto de su gran trabajo y compromiso.

Mientras, Claudio Bravo lleva disputados un partido en Liga (90 minutos) en el que dejó la portería a cero y cinco encuentros en la Europa League (450 minutos), encajando cuatro goles y dejando la portería a cero en dos ocasiones, como demostró, por ejemplo, en el último partido de los verdiblancos en Bulgaria, donde fue uno de los futbolistas más destacados.

Una actuación muy buena que podría abrirle al chileno la puerta de la titularidad en la Liga, aunque será Pellegrini el que tenga la última palabra en cuanto a las rotaciones en la portería ante los cuatro encuentros (Real Sociedad, HJK Helsinki, Sevilla y Valencia) que el Betis tiene por delante hasta llegar al parón por el Mundial de Catar. Aparece de esta forma una incógnita en la portería de un Betis que centrado ya en la cita ante los donostiarras.