El parón supuso un frenazo para el Betis, que con la victoria en el Benito Villamarín ante el Real Madrid cortó una mala racha de resultados. Aquella victoria cambió las sensaciones de los verdiblancos, que durante todo el confinamiento han podido resetear para volver al trabajo con ilusiones renovadas y un claro objetivo: pelear hasta el final por estar en Europa la próxima temporada.

Y para ello, el cuadro de Rubi tiene once finales por delante, con una exigente cita en la vuelta de la Liga, el derbi. En el vestuario heliopolitano, tanto jugadores como cuerpo técnico, no quieren renunciar a pelear por jugar el año que viene por el Viejo Continente y se han mentalizado para la cita de esta noche en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la cual ven como una buena oportunidad para dar un golpe de autoridad que les permita tomar el impulso necesario para de una vez por todas meterse de lleno en el grupo de aspirantes europeos, cosa que no han logrado en lo que va del campeonato.

Sin balón

Al conjunto de Rubi le gusta tener el balón y en ocasiones sufre demasiado cuando no lo tiene. Por las características y el perfil de los centrocampistas del Betis, éstos no son de desplegar un gran derroche físico a la hora de morder y de robar balones, por lo que será fundamental para los verdiblancos mantener las líneas juntas y como se ha visto en más de algún partido este año, aprovechar los contragolpes que puedan tener durante el partido para hacerle daño a su rival.

Precisamente en la medular, es donde está una de las dudas del cuadro bético para el derbi, si bien juega Édgar o es Guido Rodríguez el que lo hace de inicio. El Betis necesita fuerza en el pivote y no arriesgar en exceso en la salida del balón para no cometer pérdidas innecesarias y, como indicó Rubi recientemente en rueda de prensa, que su equipo no esté descolocadado cuando pierda el balón para evitar sufrir en las transiciones rápidas del rival. El preparador de Vilasar de Mar ha insistido a sus jugadores en este aspeto en los días previos al derbi, pues sabe del peligro del Sevilla, precisamente, cuando roba la pelota y sale a la contra.

Con balón

Al Betis le gusta tener el balón, y ahí es donde brillan futbolistas como Canales y Fekir. Más complicada parece la presencia de Joaquín en el once, por lo que Tello puede ser otro factor clave a explotar por los verdiblancos, pues el catalán ha regresado en un buen momento de forma. Guardado, en labores más de trabajo, apunta también a la titularidad por delante de William Carvalho, que ha estado realizando estas semanas un plan de trabajo específico.

Lo mejor

La calidad de Canales y Fekir, más la opción de Loren, con unas ganas enormes de derbi después de haber renovado, aunque el marbellí y Borja Iglesias se disputan un puesto arriba. Las incorporaciones de Álex Moreno y Emerson serán otras de las armas béticas.

Lo peor

La debilidad atrás y la defensa de las acciones a balón parado.