El Inter, una prueba de más nivel para el Betis

El Betis regresa hoy de una semana de trabajo en Marbella para disputar un nuevo amistoso. Esta vez, frente al Inter, que llega a Heliópolis (18:00, Betis TV) con mejores mimbres que el Manchester United.

El conjunto de Simone Inzaghi, quinto en la Serie A, ha disputado ya dos partidos amistosos en Malta, ganando al Gzira United (1-6) y al Red Bull Salzburgo (4-0), y encara el choque ante los verdiblancos con el objetivo de dar un paso adelante en su puesta a punto. Por ello, viajó ayer a Sevilla con jugadores importantes en su filas, como Skriniar o Dzeko, entre otros, aunque también con bajas sensibles como Lautaro, Correa y Lukaku, que arrastran problemas físicos. Onana, D’Ambrosio y Zanotti tampoco formaron parte de la expedición, según medios italianos.

Mientras, Pellegrini no podrá contar con Paul, que estará de baja en torno a un mes por problemas en el isquiotibial. Canales, que al igual que el pivote no viajó a la ciudad costasoleña, también arrastra problemas físicos y su presencia en la cita de hoy está complicada. Tampoco estará Juan Cruz, que sigue con su plan de trabajo específico, y Joaquín, que no jugó ante el United es duda. Por lo demás, el preparador chileno tiene aptos al resto del plantel y los cinco canteranos con los que viene contando (Fran Delgado, Félix, Dani Pérez, Marchena y Quique), y seguirá dando minutos a todos sus futbolistas.

Así, el Betis tendrá una buena prueba ante un rival que aspira a realizar una mejor segunda vuelta para poder jugar la Liga de Campeones, de nuevo, la próxima temporada.