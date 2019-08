El capitán Joaquín ha vuelto hoy a entrenarse con el Betis en Montecastillo y, además, ha sido protagonista de una entrevista con LaLiga, en la que el portuense repasa tanto aspectos de su carrera como de la actualidad del equipo verdiblanco. "Si estoy aquí es para jugar", comenta Joaquín, que también apunta a Fekir como un jugador distinto: "En los toques de balón se ve que es diferente".

Mantenerse

"La alegría y la ilusión tiene que estar intacta. Uno que tiene que buscarla para estar con los compañeros, viajar... Es fundamental, y encontrarte bien. Físicamente me encuentro bien y eso me hace poder competir. Si no fuera así, por mucha alegría que tuviera tendría que mirar para otro lado".

Conexión con la gente

"Mostrarte como eres, ser tú mismo. Soy una persona que le gusta estar alegre, mostrarte tal y como eres. Si a la gente le sacas una sonrisa se agradece mucho. Es el mayor premio que me voy a llevar, el que la gente me muestre cariño en cualquier lado, salir de los campos aplaudido. Los compañeros me lo dicen. Es el cariño a una trayectoria y a lo que yo he podido dar con mi forma de ser y de jugar".

Rol en el vestuario

"No sé si soy futbolista, accionista, entrenador... Me centro en lo que quiero seguir haciendo, que es sentirme importante dentro del vestuario. Quiero seguir siendo mi importante, dentro de mi rol, quiero jugar. Si estoy aquí es para jugar".

Mejor recuerdo

"Me quedaría con la llegada del ascenso de Jaén. No se me olvidará en la vida la Plaza Nueva, qué espectáculo. Lo estoy anteponiendo a la Copa del Rey. Para mí fue especial. No me podía imaginar lo que era el Betis. Lo vivía, muchas cosas, pero en aquel momento me di cuenta de la grandeza de este club y lo que mueve".

El Betis

"Mi vida. Ha estado ligado siempre, desde que puse el primer pie en la ciudad deportiva. Todo lo que he vivido ha sido con el Betis".

Cantera

"El Betis tiene una cantera prodigiosa, tiene que fomentar eso. Me alegro que en los últimos años estén saliendo jugadores. Cuando yo subí lo hicieron muchos. El Betis tiene que ser un equipo de canteranos, siempre".

Rubi

"Quiere mucha intensidad y ritmo. No quiere cambiar nada, al revés, crecer mucho más con la filosofía que hay y sus conceptos. Se entrena mucho, con ritmo e intensidad. Es una base importante para el concepto que tiene. Hay que trabajar muchas cosas, estamos en pretemporada. El protagonista principal es el balón".

Fekir

"Es un futbolista diferente, en los toques del balón se ve. Técnicamente está dotado de cualidades importantes. Ojalá nos haga disfrutar mucho".