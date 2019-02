El detalle de Joaquín y Sergio León con el pequeño David

El fútbol no sólo se queda en una actividad deportiva sino que también realiza una función social y así lo entienden Joaquín y Sergio León, que han recibido a David, un joven aficionado del Betis que ha pasado por varios trasplantes, en la ciudad deportiva verdiblanca, en un encuentro organizado por asociación Somos Nupa y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

"No se puede describir lo que es para mí el Betis", responde el joven a Sergio León, al que le explica las dificultades que ha superado tras someterse a su primer trasplante de intestino, que luego tuvo que repetir, con sólo 4 años. "Va al colegio todos los días con la camiseta del Betis", le dice León a Joaquín, que sorprende al joven sobre el césped de la ciudad deportiva. "¿El mío no lo celebraste?", le pregunta el portuense a David, que señala los goles con los que más ha disfrutado. "Sí, también. ¿El del Sevilla, no?", le responde. "Eres un ejemplo, para nosotros también. Estar aquí y con esa sonrisa", le dice Joaquín, siempre dispuesto a colaborar con todas las causas.

Somos Nupa es una asociación que ayuda a niños con trasplante multivisceral y afectados de fallo intestinal y nutrición parenteral, como es el caso de David, este joven que cumplió su sueño de conocer a dos de sus ídolos como Joaquín y Sergio León.