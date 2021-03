Aunque la derrota en el derbi dejó un regusto amargo, la plantilla del Betis ha querido pasar página y centrarse en el partido del Levante. "Hay que intentar darle la vuelta a la hoja", ha dicho el capitán Joaquín en Cope Sevilla, donde sí ha destacado la actitud y la personalidad que exhibió el equipo pese a perder el encuentro.

"En los dos últimos partidos fuimos superiores, en casa merecimos algo más, y el otro día lo justo hubiera sido un empate. No le perdimos la cara al partido, fuimos agresivos y a por el partido. Los detalles nos han hecho daño, ésa es la lectura. En nuestra mente tenemos muchos puntos por delante para conseguir el objetivo de ahora mismo, que es entrar en Europa. No le podemos darle más vueltas. El año que viene habrá otros derbis bonitos. En los últimos el Betis ha dado la cara. Son partidos especiales, partidos que se deciden por detalles, ellos meten la que tienen. Buscamos el empate y la tuvimos ahí", ha afirmado Joaquín, que ha seguido en esa línea de pasar página: "Hemos intentado de darle la vuelta a la hoja, tenemos un tramo de campeonato muy bonito y hay que hacer las cosas muy bien. Perder los derbis duele y más así, haciendo un gran partido. Pero te enfrentas a un gran equipo y no pudo ser. Tenemos por delante finales importantes y el equipo tiene que estar preparado. Nos hace mucha ilusión, está el equipo enchufado, con fe para un final de temporada muy bonito".

Sobre el cambio experimentado por el equipo, Joaquín ha incidido en ese aumento de la confianza. "No es que estamos capacitados, lo hemos demostrado. El equipo ha crecido en todos los aspectos. Afrontamos los partidos con personalidad, siendo agresivos. Damos mucha seguridad. Antes el nerviosismo se reflejaba en cualquier situación. Se ha corregido y somos un equipos que hemos aprendido de los errores. Nos marcamos el partido a partido, antes de Navidad nadie se imaginaba quer podíamos entrar en los puestos europeos. Ahora con conciencia y humildad, sabiendo que quedan muchos puntos y tenemos que demostrarlo", ha señalado el capitán, que también ha elogiado a Pellegrini: "El trabajado diario, puedes tener muy buen equipo, pero si no trabajas las cosas no salen. Tiene las ideas claras, el fútbol muy definido, desde el día que llegó nos ha dado unas pautas. No éramos todo lo agresivo que queríamos, el equipo ha ido cogiendo confianza y dando un pasito más. El equipo ha ganado en trabajo seriedad, en creer en lo que estamos haciendo y lo más importante es que lo transmitimos".

Sobre su situación personal, Joaquín se ha referido a su gol ante el Alavés y también a su deseo de ganarse un sitio en el once. "Es de los goles más bonitos, más espectacular, por no ser mi fuerte. Entro a rematar con toda la intención por ver si me caía, intento rematar cayendo hacia detrás, no le doy tanta fuerza pero entra por el único sitio que podía hacerlo. Estoy saliendo en las segundas partes, intentando hacer un buen papel para poder jugar desde el principio. Lo que me gusta es jugar de titular y competir como uno más", ha indicado.