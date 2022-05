Joel: "La exigencia hace que el Betis nunca se relaje, es lo bonito para crecer"

El futbolista del Betis Joel Robles, que ha recibido este miércoles, una camiseta con el número de jugador que le corresponde en su debut como verdiblanco. Y posteriormente ha atendido a los medios oficiales para analizar su estancia en Heliópolis antes de comenzar una nueva etapa en otro club.

Fin de contrato

"Es verdad que en nuestro mundo del fútbol uno está acostumbrado a estar en un sitio y en otro, pero cuatro años aquí en este club se viven con mucha pasión e intensidad. Me da pena irme, pero a la vez feliz por lograr la Copa y los objetivos. Me voy con la satisfacción de lograr esos objetivos".

Plano individual

"Jugase o no, mi objetivo era ayudar y aportar todo lo que pudiese. Jugué tres partidos en Copa y en el cómputo general he vivido uno de los mejores años de la historia del club y espero que sea el inicio de algo bonito, que no haya conformismo".

Apoyo en un año difícil

"Muy difícil. Hay momentos que llegas a entrenar o a casa y estás cruzado, pero tengo muy buenos compañeros. Doblas me ha ayudado mucho en el día a día. Y cuando te sientes que eres querido y te respeta la agente sales hacia delante. Gracias a los compañeros que me habéis dado la vida. Han conseguido ellos que sea todo más ameno".

El Betis como club

"Muy feliz de pertenecer a la historia del Betis. Cuando pasen los años nos daremos cuenta de lo que hemos conseguido. El Betis te pilla desde el primer día. Me pilló Lorenzo, desde el primer día te lo inyectan en sangre verdiblanca. Siempre he tratado de defender al club a muerte, ser el mejor compañero posible y poner mi granito de arena para cumplir los objetivos. Al final hay otros clubes más fríos y pierdes o ganas pero no es igual. Aquí la exigencia hace que el club nunca se relaje. Es lo bonito para crecer. Esa exigencia es importante para los jugadores, luego hay que estar preparado mentalmente, es el club perfecto para crecer como persona y futbolista".

Futuro

"Ya sabéis cómo funciona el mercado. Ha habido contactos, equipos que todavía se juegan muchas cosas, hay cambios de entrenadores y ya veremos a dónde vamos. Ojala tome la decisión pronto y a ver si tenemos la suerte de ir a un buen destino".