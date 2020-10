Muy feliz, contento y con ganas de ofrecer un buen rendimiento. Así se puede definir la rueda de prensa de presentación de Juan Miranda como nuevo jugador del Betis.

El lateral, acompañado por Antonio Cordón y Ángel Haro, no pudo ocultar su satisfacción por regresar al club de toda su vida: "Estoy inmensamente feliz de volver a mi casa y familia. Me fui siendo un niño y vuelvo como un hombre. Dar las gracias al Betis, al Barcelona y a mis agentes, y, sobre todo, a mi familia. La primera opción siempre ha sido el Real Betis y volver a mi casa".

"Es uno de los días que siempre voy a recordar. Lo llevaba soñando desde que me fui. Sabía que algún año íbamos a volver. Somos béticos desde que nacimos y estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Cada semana el equipo está trabajando mejor y en Valencia se vio. Soy jugador ofensivo, pero sé que soy defensa y lo primero que tengo que hacer es defender. Soy bético desde que nací. Mi sueño desde que pisé la ciudad deportiva con siete años era el primer equipo. Me fui a Barcelona joven, pero entraba en esos trámites de futbolista y por suerte estoy aquí muy contento", agregó Miranda, que dejó claro que está apto para jugar ya si Manuel Pellegrini lo ve oportuno: "Me encuentro bien. He jugado amistosos y podría jugar este fin de semana".

Cordón desvela que el Betis tendría prioridad en el caso de quererse quedar con el lateral

Durante la presentación, Antonio Cordón desveló que el Betis tiene una opción de prioridad para poder quedarse con Miranda al final de temporada: "El jugador viene cedido y el Betis se reserva la prioridad para que pueda continuar con nosotros. Si todas las partes nos ponemos de acuerdo, el camino está bien trazado para que continúe con nosotros. No busco opciones a futuro. Lo que vaya a hacer otro club no me interesa. Quiero que Miranda juegue bien, que haga buena campaña y que después todas las partes acordemos lo que queremos acordar. El acuerdo privado entre dirigentes no es una información que deban saber los periodistas".