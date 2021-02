Juanmi: "Queremos pelear por Europa hasta el final"

El otro protagonista del Betis que pasó por zona mixta, además de Emerson, fue Juanmi, que trató los siguientes temas sobre el partido.

Acción del gol

"Ha sido una jugada rápida, aprovechamos el despiste y vi el centro y el balón era espectacular. Sólo con la inercia de la carrera lo he empalmado bien con la cabeza. Los delanteros tenemos esa intuición, a pesar de no ser un jugador alto me manejo bien en esa zona y he conseguido marcar ese gol para levarnos los tres putos que el equipo merecía".

Gol en Liga

"Con muchas ganas. Tenía ganas de poder estrenarme. Después de un periodo de lesiones y de recaída, con mucho trabajo en al sombra, aproveché la ocasión y espero que tenga más para ayudar al equipo".

Colectivo

"Somos 25 jugadores, cada uno tiene un rol importante y cuando llegue el momento hay que aprovecharlo. Estar todos unidos para cuando el míster lo necesite".

Tercera victoria seguida y portería a cero

"Este es el camino, mentalidad y ambición que tenemos y ojalá hasta el final de temporada estemos peleando por la zona de la UEFA. Tenemos que mirar poco la clasificación y seguir trabajando. Y vamos a pelear a muerte por estar en esa pelea europea hasta el final".