Juanmi: "Pellegrini tiene las ideas claras y en los malos y buenos momentos las mantiene"

El delantero del Betis Juanmi ha ofrecido una interesante entrevista en Radio Marca Sevilla, donde ha analizado diferentes temas a nivel personal y colectivo.

Buen momento personal

"Al final, lo principal era estar bien físicamente, que la lesión se quedara atrás y por suerte eso ha pasado. Estoy volviendo a disfrutar y a sentirme importante, que es lo que cuenta. Nunca me había lesionado. Tengo la primer lesión aquí, año y medio con altibajos, pero al final una lesión que me ha tenido un poco psicológicamente aturdido, pero ahora estoy bien".

El equipo en buena línea

"El equipo está en una gran dinámica. Estamos en el sitio donde queríamos estar. Estamos trabajando bien, con ganas de seguir puntuando de tres en tres y eso vamos a intentar".

Cambio del Betis

"Al final eso te lo da la constancia y el trabajo, este equipo nunca dejó de trabajar. Los resultados no llegaban y sabemos cómo es esto del fútbol. La confianza no era la misma, pero a partir de ahí el equipo ha ido ganando en confianza y estamos en una buena dinámica que esperamos prolongar en el tiempo".

Fe para ganar en los minutos finales

"Cuando estás en una racha positiva estás vivo dentro del partido y eso te da opciones de pelear y ganar los tres puntos. Eso antes no se daba nunca, no llegábamos vivos a los partidos. Sabemos que una de las cosas clave es no encajar, a partir de ahí sabemos que el equipo crea ocasiones y en alguna estaremos acertados y marcaremos. Es un cumulo de trabajo que hace el equipo esté con muchas ganas y eso se está reflejando".

Pellegrini

"Yo debuté un año antes de que él llegara a Málaga, coincidí con él y me dio confianza. El míster en momentos complicados ha confiado siempre en nosotros y eso es importante. Es un entrenador que tiene las ideas claras y en los buenos y malos momentos la idea se ha mantenido y eso es importante".

Europa, quinta plaza

"Estamos en las posiciones que deseamos. A partir de ahí vamos a tener que competir con la Real y el Villarreal, que los tenemos cercanos. Nuestro objetivo cercano es sumar los tres puntos en cada partido y que estemos al final lo más arriba posible. Ahora tenemos dos semanas para trabajar el partido ante el Elche, que es importante y será complicado. Hacer cuentas no sirve para nada. Cada semana competimos y a lograr la victoria en estos diez partidos que restan".