El Betis ha pasado página del derbi y así lo ha transmitido también Juanmi en una entrevista en los medios oficiales del club, en la que ha indicado que el equipo está mentalizado para afrontar los once partidos que quedan de Liga como once finales. "Estamos con la moral intacta", ha asegurado el malagueño, que vuelve a sentirse importante en los planes de Pellegrini. "De segundo delantero es donde más cómodo me siento", ha añadido Juanmi, que ha venido jugando tanto en la banda izquierda como punta.

"Estamos en el lugar que deseábamos, peleando por estar en Europa. El equipo ha demostrado en este último tramo que estamos con confianza y con ganas de sacar los puntos de tres en tres, aunque nos medimos a un gran rival como el Levante", ha indicado Juanmi, que deja clara la mentalidad del grupo: "Nos ha costado mucho estar donde estamos, pelear por esos puestos que nos hemos merecido en el campo y una derrota no nos puede hacer que todo el trabajo se vaya a por la borda. El equipo sigue con la moral intacta, con esas ganas e ilusión de afrontar cada partido como una final para acabar la temporada lo más arriba posible".

Sobre su rendimiento individual, Juanmi ha asegurado que la lesión que lo lastró el pasado año ya está olvidada. "Me pasó factura que nunca me había lesionado, ni muscular ni de este tipo. A nivel psicológico es jodido. Me dejaba arrancar, luego me volvía a dolor. Tanta subida y bajada me afectaba, aunque parece que ahora he encontrado el meridiano, me vuelvo a sentir bien y a competir", ha indicado el delantero. "Cuanto más competencia haya en el equipo, mejor. Te hace crecer tanto a nivel individual como colectivo, sobre todo si es una competencia sana como la que tenemos", ha añadido sobre esa pugna que mantiene con Loren y Borja Iglesias por un puesto en el once.

Y es que Juanmi se siente mejor como punta. "Siempre he jugado de segundo delantero, es donde más cómodo me siento y más libre soy, para estar entre líneas y no ser detectado por las defensas. Uno se tiene que adaptar a lo que el míster quiera para ayudar al equipo", ha comentado el malagueño, que también se ha referido a su gol en Cádiz: "Fue un gol importante, daba la victoria al equipo y estar en esos puestos de ahora. A nivel individual suma para coger confianza y sentirme mejor. Ojalá de aquí al final pueda seguir aportando goles. Siempre hablamos en los entrenamientos que ese tipo de centros son más fáciles de rematar".

También ha hablado Juanmi de nombres propios como los de Pellegrini o Joaquín. "Lo avala esa trayectoria que tiene, Joaquín como yo coincidimos en Málaga en una etapa muy bonita. Lo conocemos, tiene las ideas muy claras y eso es importante a nivel de grupo. Cada entrenador aporta lo suyo, intentas aprender de cada uno lo mejor. Da tranquilidad, en los momentos malos que hemos pasado ha sido el primero en mantener la calma, confiando en lo que el equipo venía haciendo. Era un trabajo que nos e veía en los resultados, pero a la larga lo estamos viendo", ha asegurado sobre el técnico. "A Joaquín lo conozco desde hace mucho tiempo, tener un jugador como él es fundamental, es un emblema del club. Es importante a nivel deportivo y de grupo".