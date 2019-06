Tras un periplo por Inglaterra y el norte de España, Juanmi decidió rápido su futuro cuando conoció el interés del Betis. "No tuve dudas", aseguró el malagueño durante su puesta de largo como verdiblanco. En su vuelta a los orígenes andaluces, el delantero quiero continuar aportando goles a la causa, esa cualidad que destacaron en el club verdiblanco como motivo de su fichaje.

"Es un reto que asumo con naturalidad, el año pasado en la faceta de hacer goles el Betis no estuvo lo más acertado. Los delanteros vivimos de rachas, no fue del todo buena, espero que la dinámica cambie, tanto para los que venimos como para los que se queden", aseguró Juanmi, que dejó claro donde le gusta desenvolverse en el campo, pese a esa pregonada polivalencia: "Ésa es la pregunta que me han hecho siempre. Me siento bien de segundo delantero, como mediapunta con libertad de movimientos. Nos adaptaremos a lo que el míster y el equipo necesite".

Previamente, tanto el presidente, Ángel Haro, como el coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, que ejercieron de maestros de ceremonias, ya habían elogiado esa cualidad ofensiva del malagueño. "Nos va a ayudar en la generación de ocasiones y el remate a gol, cosas que nos faltaron en la pasada Liga. Conoce el campeonato, es andaluz, de Coín, y la adaptación será más rápida", indicó el máximo dirigente, con una definición de Juanmi que luego completó Alexis: "Es un jugador que nos va ofrecer posibilidades en el frente del ataque, con la polivalencia de jugar de delantero o en las tres mediapuntas. Tiene capacidad para asociarse, nos va a aportar mucho y nos ayudará a conseguir los objetivos. Te llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo, desde que yo llegué al Betis estaba interesado en que se incorporase a nuestra plantilla".

"Desde el primer momento, y soy franco, dije que es la opción que me interesa y me gusta. La confianza que han puesto en mí, no tuve dudas de elegir al Betis como primera opción. Sé que vengo a un gran club, con mucha historia y con esa pizca de más presión, pero es sana. La afición llena cada semana el campo, nuestro deber es dejarnos la piel en cada partido", indicó Juanmi, que recibió los consejos de Canales y también ha tenido ya una primera conversación con Rubi: "Nos hemos felicitado, que él también acaba de llegar, pero ya tendremos tiempo de hablar aspectos más específicos".