Júnior y Sidnei, casi a punto

Además de Inui, concentrado con la selección japonesa, Quique Setién no podrá contar para el duelo ante la Real Sociedad con Júnior, Sidnei y Kaptoum, todavía convalecientes de sus respectivas dolencias, aunque los dos primeros ya han empezado a trabajar con el grupo, por lo que se encuentran casi a punto para reaparecer.

"La enfermería está como la semana pasada, salvo Sergio León que no pudo viajar y está disponible. Sidnei y Júnior ya están haciendo trabajos con el grupo. A Kaptoum le queda más tiempo", ha indicado el preparador verdiblanco, que también ha explicado cómo se enteró de la convocatoria de Inui para la Copa de Asia: "Su baja ha sido un contratiempo inesperado. Cuando vine a hablar antes de viajar a Huesca no sabía nada, me lo informó cinco minutos después. No contamos con él hasta que finalice el torneo".

Además, Setién ha dejado claro que puede haber cambios en el once ante la Real. "No lo tengo decidido, ya veremos. Jugamos cada cuatro días y hay que pensar a largo plazo", ha señalado al respecto.