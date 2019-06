Júnior: "Me debo al Betis"

El futuro de Júnior es una de las incógnitas a resolver en el Betis. Real Madrid, Manchester City, Manchester United e incluso hoy Sport asegura que el Barcelona tienen al bético en su agenda. Pero éste, en una entrevista concedida a Efe desde la concentración de la selección sub 21, con la que prepara el Campenato de Europa de la categoría, asegura que se debe al club verdiblanco y que aparca cualquier decisión hasta la finalización del torneo.

También ha hablado el bético sobre su relación con Quique Setién, el entrenador que le dio la oportunidad de dar el salto al primer equipo verdiblanco, a la vez que no se pronuncia sobre Rubi, el técnico mejor colocado para sentarse en el banquillo del Betis.

-¿Cómo vive desde la concentración en Las Rozas la actualidad del Betis?

-Todavía no tenemos entrenador, así que a partir de que venga el entrenador nuevo y hable con todos nosotros ya veremos lo que quiere. No sé todavía quién va a ser el entrenador.

¿Se fue injusto con Quique Setién?

-Creo que a lo mejor sí que se ha sido un poco injusto con el míster porque lo que ha conseguido en dos años en el Betis hacía mucho tiempo que no se veía, que ha sido volver a Europa y estar luchando dos temporadas seguidas por meterse en competiciones europeas. Hace cuatro o cinco años cuando estábamos en segunda era prácticamente impensable.

-Tenía el apoyo del vestuario y la directiva, pero no de la afición ¿Cómo se vive eso dentro del vestuario?

-Quique dentro del vestuario se ha hecho querer mucho por los jugadores. En mi caso él fue prácticamente quién me dio la oportunidad de demostrar el jugador que soy y me dio la oportunidad de jugar en Primera División. Un poco gracias a él estoy aquí, porque jugando en el filial no creo que hubiera tenido opciones de venir a un Euro Sub'21; por eso mi máximo apoyo lo ha tenido y siempre lo va a tener.

Como comentas, la directiva también decía que lo querían mantener, pero creo que la situación era insostenible para él y para los jugadores porque jugar cada partido con el murmullo y el ambiente que había respecto a él no era cómodo ni agradable jugar así.

-Todo hace indicar que su sustituto será Rubi.

-La verdad es que no sé nada. Yo ahora mismo estoy aquí (en Las Rozas) centrado en este europeo y hasta que termine no voy a centrarme en nada más.

-¿Aparca su futuro también a que termine el europeo?

-En principio tengo contrato con el Betis, me debo al Betis porque es un club que me ha dado todo y al que siempre voy a estar agradecido. Pero yo solo pienso en el europeo y ya después del europeo se verá.

-Hoy ha sido portada del diario Sport debido a un supuesto interés del Barça en ficharlo, pero en una entrevista anterior dijo que le tiraba más el Real Madrid. ¿Prefiere el Madrid al Barcelona?

.No. Yo dije que me tiraba más el Madrid porque mi padre es del Madrid y al final en casa lo que el ve es el Madrid. Eso no tiene que ver con que me tire más, simplemente que mi padre era del Madrid. A mí sinceramente el que me tira es el Betis, donde estoy desde pequeñito, así que hoy por hoy me podría considerar del Betis.

-Entonces quizá en un futuro vemos una pequeña 'guerra' en casa con su padre.

-(Ríe) Bueno, hemos salido del hotel a las 8:45 y a esa hora todavía casi estaba dormido y luego hemos entrenador, así que ahora es cuando me entero, no lo sabía