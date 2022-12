La balanza que inclina la pelota

El Betis celebra este jueves su Junta General de accionistas y, a pesar de la gravedad de la situación económica actual, todo apunta a que será una balsa de aceite para el actual consejo de administración que encabeza el presidente, Ángel Haro. Los buenos resultados deportivos, como ocurre en el mundo del fútbol, opacan la situación financiera de la entidad de Heliópolis y, salvo sorpresa, en cuanto a los siete puntos del orden del día, sobre todos los referentes a la gestión de los actuales rectores y el estado de las cuentas anuales, serán aprobados atendiendo a los resultados de juntas anteriores.

La conquista de la Copa del Rey, la clasificación por segunda vez consecutiva para disputar competición europea, el buen momento al que el Betis ha llegado al parón, con todo lo que tiene por delante a la vuelta de la competición; la construcción de la ciudad deportiva y la terminación del estadio con los fondos CVC son argumentos esgrimidos por dirigentes del club verdiblanco para ver el futuro con optimismo. Una visión muy positiva que hoy trasladarán a los accionistas que se den cita en el Hotel Renacimiento (17:00), donde conocerán también el plan estratégico que el consejo de administración ha elaborado para los próximos años con el objetivo de seguir con el crecimiento actual.

Una nueva batería de medidas semejante a la que ABA anunció mediante un decálogo antes de tomar los mandos de la entidad de Heliópolis. “Estamos en un momento muy positivo y con muchísima ilusión dentro del club. Este parón del Mundial nos ha venido bastante bien porque hay mucho trabajo que hacer y porque los jugadores han tenido mucha tensión y actividad en estos meses y ahora es el momento de las cuentas, junta general, plan estratégico, revisar los números de la temporada y lo que nos espera. Las cuentas son negativas, son malas, llevamos dos años con pérdidas, pero tienen una explicación muy clara y el proyecto del Betis tiene una situación ahora magnífica, tremenda. En la Liga estamos compitiendo arriba, queremos competir en la Supercopa, en la Copa y en la UEFA con tan buena fase de grupos. No es ver el vaso medio lleno sino muy lleno”, comentaba recientemente José Miguel López Catalán en una entrevista en Cope Sevilla.

Incluso, el nuevo CEO del Betis, Ramón Alarcón, en la misma emisora, ya indicó que no tiene dudas de que las cuentas le serán aprobadas al consejo: "El apoyo que hemos recibido en las juntas de los últimos años ha sido muy amplio. Estoy tranquilo en ese sentido, porque sinceramente no veo la posibilidad que no nos aprueben las cuentas. No habrá problemas".

Y es que la aprobación de las cuentas es el punto más candente de la Junta. 38 millones de euros de pérdidas (81 en los tres últimos años), una deuda exigible de 229 millones, un fondo de maniobra negativo de 111 millones, un patrimonio neto negativo de 70 millones (43 una vez reciba el club verdiblanco un préstamo del Plan Impulso de LaLiga y CVC) o la preocupante paradoja de no entrar la entidad de La Palmera en causa de disolución por estar aún pagando el concurso de acreedores de la época de Ruiz de Lopera son algunos aspectos que preocupan también a muchos accionistas, que esperan conocer también en la Junta las explicaciones del consejo sobre esa inyección económica prevista de 65 millones de euros mediante un nuevo crédito.

Cuestiones económicas de vital importancia para el futuro de un Betis que en gran medida quedan solapadas por el actual momento de bonanza deportiva, de ahí que salvo alguna voz disconforme que pueda haber con la cuestión económica, la Junta adquiera en la previa tintes de ser una balsa de aceite para el actual consejo.