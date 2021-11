Ángel Haro: "No se puede tumbar un proyecto consistente"

El presidente, Ángel Haro, ha comenzado la Junta General de accionistas del Betis con un mensaje en el que ha solicitado apoyo al actual consejo, después de que el pasado año sí hubiera una alternativa al puesto de mando de la entidad.

"Hace un año en la anterior Junta, en la que se solicitó cese y nombramiento, incidiamos en la importancia de mantener los proyectos y mantener a los buenos profesionales, no se puede tumbar un proyecto consistente. El trabajo del club con Manuel Pellegrini a la cabeza propició una clasificación europea por encima de otros equipos con más presupuesto. Nos suelen recordar que los años en Europa no son buenos en la Liga, pero, aunque es pronto todavía, estamos quintos y segundo en la Liga Europa", ha comentado el máximo dirigente bético, que también ha destacado el objetivo del consejo: "Todo es fruto del trabajo diario, de cada ejercicio, cada entrenamiento y cada partido. Pese a los graves daños causados por la pandemia, decidimos no debilitar la plantilla y reforzar todas las líneas. Estamos tristes por tres derrotas dolorosas. En situaciones como ésta, hay que mantener un diálogo constante y apoyar sin fisuras el trabajo que se está realizando. Los triunfos seguirán llegando y el Betis seguirá creciendo. Les pido el apoyo y la máxima unidad en torno al equipo. Nos avala el trabajo, el rigor, la capacidad de superación y nuestra ambición por hacer del Betis un club de referencia en España y en Europa".

Además, en la mesa presidencial se sienta el consejero Pablo Martín Pelegrín, que entró el pasado año en representación de la plataforma alternativa, y que se estrena en un acto oficial del consejo, lo que señala la mejor relación entre todos los accionistas.