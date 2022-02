López Catalán: "La sabiduría y el liderazgo de Manuel son fundamentales"

El Betis respira felicidad. La buena dinámica de resultados, que lo permite mantenerse en las tres competiciones, deja un ambiente de euforia alrededor del equipo dirigido por Manuel Pellegrini, el hombre clave del proyecto deportivo, como así lo ha señalado el vicepresidente bético, José Miguel López Catalán.

"La figura de Manuel es importantísima, su liderazgo en este proyecto es enorme. Cuando tuvimos ese momento de valoración de posibles entrenadores aparecieron varios nombres, pero teníamos claro que debíamos ir a lo más alto que podíamos aspirar. La clave era convencerlo venir a este proyecto. Cuando nos sentamos con él vimos una ambición y una pasión por el fútbol que al final es lo que está demostrando. Esa mentalidad ganadora es lo que nos está llevando hacia donde estamos ahora", ha señalado López Catalán en Canal Sur Radio, donde también ha seguido elogiando al técnico y su grupo de trabajo: "Tenemos grandes futbolistas y el equipo tiene el liderazgo de Manuel, es fundamental. También quiero destacar a su equipo técnico, Cousillas, Fernando, Cabello, Alexis, Doblas… Todo lo que rodea al primer equipo refleja esa ambición, mentalidad ganadora, seriedad y esfuerzo. La sabiduría y liderazgo de Manuel son fundamentales, esto va de toma de decisiones y hay que quitarse el sombrero".

Además, el vicepresidente bético se ha mostrado feliz por ese paso hacia delante en lo deportivo. "El crecimiento ya es un hecho, está ahí, y pasa por seguir con la misma política que tenemos, con humildad, intentar pasar con el Zenit y llegar lo más lejos posible. El crecimiento deportivo está en el entrenador, el cuerpo técnico, el valor de plantilla, en esta afición que está disfrutando. Los resultados llegarán y si no seguirán en las próximas temporadas", ha comentado López Catalán, que también ha incidido en la política deportiva del club: "Afrontamos cada mercado de fichajes siempre con un mismo objetivo, el de confeccionar la mejor plantilla con las limitaciones económicas que tenemos. Hasta ahora lo mejor era darles confianza, renovar y confiar en este grupo. Tiene algo especial, si no, no se darían estos resultados. Ésa es la estrategia. En cada mercado haremos lo mismo, sentarnos con el entrenador, con el director deportivo, ver cómo ven el equipo, siempre que se apunta una operación, nos sentamos y tomamos una decisión en consenso. No nos aprieta el tema económico, mientras lo deportivo vaya bien los ingresos van creciendo y los jugadores valen más. Puedes tener números rojos, pero si tienes activos y más ingresos, se puede conjugar. Sabemos movernos en esta línea de invertir al máximo para tener el mejor equipo posible. Lo que tenemos en el club es producto de una decisión, podríamos haber vendido a alguno de los jugadores para aligerar el coste de plantilla, pero tendríamos menos herramientas para competir. El bético tiene mucha confianza en el proyecto de crecimiento, en Pellegrini, Cordón y el consejo. Siempre tomaremos las decisiones según el modelo de consenso. El bético, como estamos todos juntos, confía, ya que la unión es lo que nos está llevando hacia delante. Nos encantaría que Fekir esté con nosotros muchos años, como Canales, Borja y Manuel".