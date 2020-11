Loren, hambre de ser el '9'

Una de las pocas cosas positivas de la goleada encajada por el Betis en el Camp Nou tuvo a Loren como nombre propio. El marbellí entró al terreno de juego en los últimos veinte minutos del partido y tuvo tiempo para demostrar las buenas cualidades que tiene: hizo un gol, rozó otro y ofreció siempre ayuda a sus compañeros en la salida de la pelota. Un rato suficiente en el campo para dejar claro que quiere y debe ser el delantero titular en las alineaciones de Manuel Pellegrini, que de momento no lo tiene en sus planes para salir de inicio.

El curso no empezó bien para Loren, que debido al coronavirus se perdió buena parte del trabajo de pretemporada en Marbella y se reincorporó tarde a los entrenamientos y a la dinámica de trabajo sobre la idea de juego del chileno, que en un primer momento apostó por Borja Iglesias y posteriormente por Sanabria.

Loren sufrió un parón importante en el trabajo de pretemporada al haber sufrido el coronavirus

Esto hizo que Loren estuviera relegado a un segundo e incluso tercer plano, pero como buen profesional que es no ha levantado la voz en ningún momento, ha seguido trabajando para coger la forma adecuada y presentar así su candidatura a ser el 9 titular del Betis en el encuentro frente al conjunto azulgrana, al que ya también le marcó un golazo, con un zapatazo lejano, el pasado curso, con Rubi en el banquillo. “No era normal que no marcaran goles, me alegro por Tony y dije que Loren y Borja volverían a marcar. Loren marcó y tuvo otro que sacaron de la línea. Me alegro por ellos”, comentó Pellegrini al final del choque en Barcelona, contento por los tantos de dos de sus tres delanteros, Loren y Sanabria, que pugnarán por un puesto en el once en el encuentro de San Mamés.

Para esa cita se prepara ya Loren, que también ha tenido que vivir un verano con un futuro incierto. Si en el pasado llegó un gran interés del fútbol ruso, por parte del Lokomotiv, en el último día de este mercado de fichajes apareció también la posibilidad de marcharse al Celta de Vigo, que presentó una propuesta de cesión con opción a compra que fue rechazada por el club de Heliópolis, que en todo caso barajaba una opción de compra obligatoria. Y es que el nombre de Loren siempre ha estado presente como una de las posibles salidas en estos meses atrás, en el caso de una oferta importante, para aliviar las arcas béticas y poder acudir el club heliopolitano al mercado con algo más de fuerza.

El Celta lo quiso el último día del mercado, pero el Betis se cerró a cualquier tipo de salida del punta

Finalmente, Loren continuó en el Betis trabajando para poco a poco ir gozando de minutos, cosa que de momento no ha ocurrido con asiduidad esta temporada, ya que suma 112 repartidos en cinco encuentros, no siendo titular ni una vez en lo que va de curso. De hecho, ante el Alavés, el Valencia y el Elche fue suplente y ante el Valladolid ni siquiera fue convocado. Incluso, después del choque ante los ilicitanos, el delantero escribió un mensaje cargado de fuerza y ánimo para seguir luchando en una campaña que por ahora no está siendo nada fácil para él. “Si lo eliges, incluso los contratiempos inesperados pueden traer posibilidades nuevas y positivas”, expresó en sus redes sociales.

Ahora, esos veinte últimos minutos ante el Barcelona pueden suponer un punto de inflexión para Loren en el presente campeonato, pues fue un claro ejemplo de que puede aportar muchísimas cosas a su equipo, sobre todo goles, como ya ha demostrado en todo este tiempo desde que pasó a ser jugador de pleno derecho del primer equipo.