Serra Ferrer: "No vengo a desestabilizar, no me pueden atacar por esto"

El ex entrenador y ex vicepresidente del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, ha ofrecido una interesante entrevista a Diario de Sevilla en la previa de la junta que se celebra este lunes, tratando en primer lugar los motivos que lo han llevado a poder volver al club verdiblanco y su visión actual sobre el funcionamiento de éste.

–¿Qué lo ha movido para dar este paso?

–La ilusión que tengo, el sentir este apoyo, este respaldo de los béticos que me llaman y de alguna manera me invitan a volver a participar en lo que es su pasión y claro estas ilusiones, estas emociones, son claves. Y ver también que algunas decisiones que se han tomado pienso, al igual que hay muchos béticos que lo piensan, que esta situación no puede seguir.

–Hay quien dice que pueda haber resentimiento de revancha por cómo fue su salida… ¿Eso está ahí también o no?

–No, yo en esto procuro, a la edad mía ya, tener compañeros que me ayuden. Resentimiento, odio, revancha… no son buenos compañeros. No es éste el motivo. Yo tengo por compañero siempre, siempre, a la humildad, el agradecimiento, la lealtad... Como mínimo al beticismo le debo todas estas cosas y en esto es lo que me mueve.

–¿Entiende la hostilidad de los dirigentes cada vez que ha hablado este tiempo? Parece como si quisieran hacer ver que su figura es un problema para el Betis…

–Ni quieren que aparezca, les moleta que venga a ver el Betis… En el fondo no será porque yo sea una persona conflictiva para provocar una desestabilización. No me pueden atacar por esta situación ni acusar por esto. Soy un bético de a pie y nadie ni nada me puede privar de pensar de una manera totalmente diferente a la que ellos piensan. No todas las páginas son intachables o impecables, algún borrón he podido hacer y lo lamento, pero he colaborado a escribir unas páginas brillantes en lo que es el Betis, y el respeto no se puede faltar, y a veces estos señores con estos comentarios, entre comillas, malintencionados, perjudican al Betis, no a Lorenzo Serra.

–¿Entiende que a este Betis actual le falte fútbol y Betis en el sentido de tener más apego hacia el beticismo y no tanta visión empresarial?

–Estoy de acuerdo en eso. En relación a que a veces los dirigentes se creen que el Betis es una industria y esto es una S. A., no es una industria es un club de fútbol, esto es el Real Betis Balompié. Entonces, la gestión es necesaria, la organización, las infraestructuras, el Big Data… Todo esto está muy bien, pero que también hay una cantidad de sentimientos que también hay que gestionarlos como demanda un club tan grande como el Betis, porque el alma del Betis es el beticismo. Y esto veo a veces que no se tiene en cuenta.