Serra: "Los números eran un tema del presidente, Josemi y Federico; y los representantes, Federico, Federico y Federico"

Lorenzo Serra Ferrer también se ha mostrado claro en esta entrevista en Diario de Sevilla a la hora de expresar su opinión acerca de otras cuestiones importantes en torno a su figura y su gestión en otros clubes y cómo era la forma de trabajar junto a los actuales rectores (Ángel Haro, José Miguel López Catalán y el director general, Federico Martínez Feria, en su última y reciente etapa.

–¿Ha tenido la sensación de ser utilizado, en el sentido de que se cuestione desde el club la gestión que hizo antes en otros clubes?

–No se entiende. Me parece feo que el Betis tenga que recurrir a otras gestiones de las que no sabe qué es lo que realmente pasó. Podemos hablar de otras etapas, como mi primera etapa en el Betis, y también de mi segunda y también de la tercera etapa. Yo acepto la crítica, me ha hecho mejor. A veces la autocrítica parece que es sólo para uno y que a otros les molestas y no la quieren, y eso me preocupa. Y que alguien piense diferente a ti tampoco es una situación que tengas que pensar que todo lo que dice el otro es un desastre. Cuando trabajamos para un colectivo tan sensible como es el beticismo a lo mejor hay que ser más humildes y reflexivos y sentarse más veces delante del espejo.

–Lopera confundía el hecho de criticar su gestión deportiva con atacar al Betis y a veces da la sensación de que hoy pasa lo mismo. ¿Lo ve así?

–Ángel, por lo que sea, tiene un pacto de unión como mínimo que creo que lo obliga a mucho y creo que esto no le beneficia al Betis. El presidente es la máxima figura del club y de alguna manera tiene el derecho de poder opinar en cualquier área de gestión del club, pero en esto basta con recurrir a lo que él calificó de fracaso de temporada. Si él mismo califica de fracaso la temporada, pues imagínate los béticos desencantados y desilusionados. No vale bajar los brazos ni pensar que tú has aprendido todo lo que tenías que saber y pensar que el Betis es fácil gestionarlo. Esto no es así.

–De su salida se han deslizado muchas cosas, no de manera pública pero sí en privado. ¿Usted cerraba los contratos en su etapa de director deportivo?

–Los números siempre los llevaban Josemi, Federico y Ángel. Lo que son los números, cerrar los contratos a nivel económico, yo no. Si te pedían consejo, tú más o menos das tu opinión, en relación a lo que es el coste, a lo que está el mercado... Pero tanto a nivel de jugador, de salario… eso era presidente, Josemi y Federico. Y el tema de los representantes, Federico, Federico y Federico.

–Si el lunes perdiera, ¿qué sería de Serra Ferrer con el Betis? ¿Sería su adiós?

–No, ¿por qué? Mi adiós será cuando desgraciadamente no pueda ser socio, no tenga acción… Yo no nací bético, pero cuando el Betis se cruzó en mi camino supe abrazarme a él.