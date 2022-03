Luiz Henrique, una apuesta de futuro

El Betis tiene atados para la próxima temporada al central Luiz Felipe, de la Lazio, y al extremo Luiz Henrique, del Fluminense.

El propio presidente del conjunto tricolor, Mario Bittencourt, ya dio oficialidad del fichaje del joven jugador brasileño semanas atrás y ayer Antonio Cordón ofreció su punto de vista sobre el futuro jugador del conjunto verdiblanco: "El Betis trabaja. Este parón no he viajado, pero en cada parón me gusta escaparme a los lugares y ver fútbol. No conocer un solo jugador, sino más jugadores que tenemos en el radar. La parte humana y profesional de jugadores y el entorno es fundamental. En Brasil controlamos a muchos jugadores. Luiz Henrique es un gran jugador, que tiene muy buenas condiciones. Es rápido, veloz, técnico, joven, con futuro y tiene buen golpeo de balón. Eso lo hace interesante para muchos equipos de Europa".

Además, defendió las renovaciones de Guardado y Bravo y no descartó la continuidad de Joaquín: "Lo principal que teníamos que hacer era que tuviésemos hombres y no nombres, y que todo el equipo trabajase en una sola línea. Que no hubiese egos ni disputas en el vestuario. Hay jugadores jóvenes y veteranos. Muchas veces, sobre los veteranos la gente dice: 'ya no van a dar más de sí'. Pero aportan a nivel mental a la hora de sumar al grupo. Hay que hacer siempre una mezcla, y en el Betis hemos dado en la tecla en esa mezcla. En cuanto a Joaquín, él está viendo que el club está creciendo y que existe un ambiente espectacular. Se ha encontrado un grupo espectacular y él no quiere desaprovechar todo esto. En otros años ha sufrido un poco más y ahora que ve que estamos en pleno auge y quiere dar su granito de arena. Es mi sensación".

El nombre de Dani Ceballos sigue estando presente en la dirección deportiva heliopolitana

Cordón también trató las situaciones de tres jugadores cuyo futuro se tratará en verano, como son los casos de Willian José, Tello y Bellerín: "Con Willian José, lo ha dicho él y el presidente, tenemos que sentarnos al acabar la temporada. Creo que estamos en una buena sintonía. En cuanto a Tello, tenemos que esperarnos al final de temporada. Tello tiene un currículum y es un jugador cotizado en Europa. Creo que está dando muchos partidos buenos y minutos al Betis. Con Bellerín todo va a depender de lo que ocurra en este mes y medio, en qué competición europea vamos jugar la próxima temporada y cómo queda el tema económico".

"Con William Carvalho el principal trabajo fue recuperarlo. Esto ha sido una parte importante por parte de todo el mundo, que viéramos de lo que es capaz. William es un jugador al cual le queda año y medio contrato. Volvemos a lo mismo. Yo prefiero, si me das a elegir, vender a un jugador por mucho dinero antes que a cuatro por poco dinero. Es más fácil suplir a uno que a cuatro", dijo la cabeza visible de la dirección deportiva sobre el luso, insistiendo, también, en que los caminos de Dani Ceballos y el Betis se volverán a unirse en un futuro no muy lejano: "Sigo diciendo lo mismo. Creo que tarde o temprano los caminos del Betis y de Dani Ceballos se cruzarán. No sé cuándo será, pero eso está condenado".