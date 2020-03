Rubi estaba más que satisfecho por el triunfo del Betis ante el Real Madrid, un resultado más que justo a tenor de lo visto sobre el terreno de juego en el Benito Villamarín. Después de seis jornadas sin ganar, la victoria también fue un gran alivio para el técnico, que ya piensa en disfrutar del derbi.

El entrenador verdiblanco ha hecho extensivo ese alivio: "Para mí y para el Betis, por la racha negativa, y porque ganarle al líder de la Liga no se hace cada día, es un día muy feliz. Creo que el equipo además lo ha merecido, aunque ha habido un achuchón al final".

Autoestima y confianza: "Uno siempre intenta ayudar al equipo. Creo que en los últimos partidos el equipo había merecido mucho más, pero no habíamos tenido fortuna. Hoy nos ha salido un partido redondo, en el que todo lo que habíamos planteado nos ha ido saliendo. La pena es que hemos encajado ese gol al descanso, porque nos ha vuelto a pasar lo del día del Barcelona, pero nos sirvió de experiencia, lo hemos comentado en el descanso y hoy nos ha salido bien. Yo sigo trabajando para hacerlo lo mejor posible en cada partido, con muchas horas de dedicación y muy tranquilo en ese sentido".

Menos riesgo en el juego, más consistencia atrás: "La idea ha sido sacar el balón jugado desde atrás, como siempre, pero el Madrid salía con interiores a presionar arriba y teníamos que saltarla con más juego directo. Eso lo hemos aplicado, pero sobre todo el trabajo iba también para que no quedaran jugadores descolgados y también hemos defendido con más efectivos cuando no podíamos presionar arriba y eso nos ha ayudado un poco".

Orden y disciplina: "Dentro de que soy una persona creativa que le encanta ir al ataque, también me encanta la organización, el orden, la disciplina, el trabajo... Para mí es básico, porque si partes de eso, sale la calidad, que la tenemos. El problema es darle continuidad a eso. Si no hubiéramos peleado o corrido todos posiblemente el resultado habría sido otro".

Reacción tras el descanso: "Cuando te pasa una cosa por segunda vez, lo puedes afrontar aprovechando la experiencia, porque el día el empate a dos del Barcelona fue un jarro de agua fría y nos afectó anímicamente, y esa experiencia la hemos aprovechado. Hemos hablado de que lo habíamos hecho bien en la primera parte y que había que salir fuerte y repetir el guion, porque si teníamos un poco de fortuna nos podíamos llevar el partido. Ha sido importante no venirse abajo por ese gol que se dice psicológico".

¿Bajo nivel del Madrid? "No sé si ha sido bajo. Hemos estado muy organizados, teníamos claro por dónde queríamos que salieran ellos con el balón y quizá les hemos provocado alguna imprecisión no habitual, pero yo ahí le doy mucho mérito al trabajo del Betis".

El derbi toma la actualidad

El triunfo sobre el Madrid ha sido una gran alegría para la afición verdiblanca y Rubi quiere darle otra, en el derbi: "Siempre queremos dar un golpe encima de la mesa, pero sobre todo lo que necesita nuestra afición es que le demos alegría, porque le hemos dado muy pocas, la de hoy es la máxima alegría que le hemos dado y todos sabemos lo que supondría ganar el derbi y a ello vamos a ir".

La batalla del derbi: Sabemos que va a ser una batalla dura, un partido muy complicado, con un rival con mucho nivel y que es muy fuerte. Pero para nosotros es el algo que la afición no olvida si consigues sacarlo ese partido y te lo va a agradecer mucho. Nos obliga a hacer un partidazo para intentar traer la victoria. Es el partido más señalado por la repercusión que tiene de lo que queda de temporada y no queremos desaprovecharlo".

Tranquilidad y a disfrutar del derbi: "Tenía claro que iba a llegar a ese partido, al derbi. Me da una tremenda alegría vivir el beticismo y jugar un derbi. No tuve la suerte de sacar un resultado positivo en la ida y sé que son cosas que uno se llevará para siempre si sale bien. Por lo tanto, tengo la alegría de disfrutar de ese partido, uno de los derbis más bonitos del mundo, no tengo ninguna duda, porque incluso cuando no estaba aquí lo veía y me lo parecía, y ahora desde dentro lo es. Por lo tanto, a pelearlo, a ganarlo, y sin lugar a dudas lo voy a disfrutar".

Álex Moreno, sin problemas: "Ha sido un golpe y un problema respiratorio. No tiene que ir a más y no será problema que entrene toda la semana".

Alegría por Tello: "Sí que me alegro por Tello. Está pasando una temporada difícil, ha tenido situaciones de gol importantes y por fin le ha sonreído la fortuna y nos ha ayudado a ganar el partido. Me alegro mucho por él".

Los mexicanos: "Lainez ya está a disposición del cuerpo técnico tras haber sido operado de apendicitis. Guido poco a poco va aprendiendo el fútbol europeo y nos ha ayudado mucho, ha salido con una función específica y la ha entendido muy bien".