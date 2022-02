Pellegrini: "También hay que saber ganar defendiendo bien"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa tras el triunfo de su equipo ante el Mallorca en el Benito Villamarín (2-1).

Triunfo de valor y sufrimiento

"Un triunfo muy importante. Veníamos de jugar de Rusia y ante un rival que es un buen equipo y venía de ganar dos partidos. Los primeros 45 minutos fueron brillantes, ellos apenas pasaron de la mitad de la cancha hacia delante. No logramos el segundo gol para tener tranquilidad. En el segundo tiempo el equipo defendió bien, perdimos el control del balón por el desgaste de toda la semana. En la parte física nos costó tener el balón, pero defendimos muy bien".

Otra forma de ganar

"No se puede ganar siempre por tres o cuatro goles, pero hay que saber ganar de forma aplicada, defendiendo bien. En cuanto a la acción de Víctor no la he visto por segunda vez. El árbitro y el VAR estimaron que fue amarilla. Si revisado por el árbitro y el VAR no es roja, no es roja".

¿Se dosificó el Betis o hubo cansancio?

"Yo no creo que el equipo se haya dosificado. Ganamos dos a uno y no siempre por cuatro goles. Veníamos de jugar varios partidos a la semana, con un desgaste mental y físico. Estamos en todas las competiciones y siempre hay un rival delante y no siempre se pueden superar con contundencia. Victoria más que sufrida, pero me gustó mucho la manera que ganamos hoy".

Baja de Juanmi en el derbi

"No estábamos pensando en el derbi, por eso jugaron Juanmi y Canales. Ahora, a centrarnos en clasificarnos para la siguiente ronda de la Liga Europa y ya veremos el viernes de cara al domingo. Mantener esta dinámica que nos permite estar en tres competiciones a día de hoy".

¿Objetivo Champions?

"Primero que antes de pensar en la Liga tenemos desde mañana pensar en la Liga Europa. Nos falta rematar lo que hicimos en Rusia, no estamos clasificados ni mucho menos. Ver al final de temporada hasta dónde nos alcanza los puntos logrados. A medida que avanzamos en Europa League se nos pone más difícil la Liga".

Canales

"Sergio hizo un esfuerzo importante. Estuvo bastante tiempo con Covid-19, y entrenar no es lo mismo que el ritmo de partido. Él y el resto de jugadores que estuvieron en Rusia respondieron a un gran nivel".