De los pases quirúrgicos de Canales a ese vendaval no nacido en El Polígono llamado Álex Moreno

Triunfo menos brillante del Betis, pero igual de trascendente para los verdiblancos. El equipo de Pellegrini fue capaz de reaccionar para meterse de nuevo en el partido y sacarlo adelante después del empate de Muriqi y eso fue lo realmente importante. Sobre todo después de la desconexión que se había producido tras el descanso.

Canales | Unió a su clarividencia una precisión quirúrgica en los pases

Impresionante el balón profundo que le facilitó a Álex Moreno para el gol del lateral izquierdo. Lo vio avanzar y el puso el balón justo en el sitio. Donde no podía llegar el defensa, en este caso Kubo, donde el atacante bético arribaba con el tiempo justo para conectar un remate inapelable. Lo mejor, además, es que no fue ése su único pase de este tipo, hizo algunos más, aunque no acabaran en el fondo de la red. Encima supo gestionar a la perfección que estaba advertido de suspensión y ni siquiera peligró.

Álex Moreno | En la primera parte fue un vendaval, un arma letal

El momento de juego del lateral izquierdo es brillante, muy brillante, y no es sólo en este partido contra el Mallorca, es algo que ya tiene continuidad durante toda la temporada. Es un vendaval, aunque no haya nacido en El Polígono, como el más famoso en la historia verdiblanca, y no para de percutir una y otra vez por ese costado. Además, lo hace con la capacidad para sorprender, para coger desprevenidos a los rivales y sobrepasarlos para convertirse siempre en un arma de destrucción.

Willian José | Tiene un golpeo en los penaltis impecable

Cabe suponer que habrá fallado más de un penalti a lo largo de su carrera deportiva, a todos los lanzadores les ha sucedido alguna vez, pero su calidad en los golpeos es brutal y eso dificulta, sobremanera, cualquier opción que pueda tener el guardameta para detenerlo. Sergio Rico le aguantó de pie, pero era imposible que llegara a un balón tan fuerte.

Juanmi | No estuvo acertado y encima vio la quinta tarjeta

No tuvo el punto de inspiración de otros encuentros desde el mismo momento en el que en el arranque del partido no fue capaz de conectar un balón que le puso Canales con ventaja para haber anotado el primero. Pero no estaba tan inspirado como otras veces y encima vio una clara tarjeta, que es la quinta.