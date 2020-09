El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, además de tratar la situación de Fekir y mostrar su malestar por el cambio de fecha y horara del partido en Vitoria, ha tratado en sala de prensa otras cuestiones referentes en cuanto al Betis que quiere y lo que espera ante el Alavés.

Betis definido

"Los tres partidos de la pretemporada despejan un poco lo que queremos ser, un equipo que robe el balón en campo contrario, con juego directo en los últimos metros, no tener posesión por tenerla, recuperar el balón lo más lejos posible de nuestra potería… Ser un equipo protagonista, ya veremos después cómo se van dando los resultados. Estamos expectantes por poder continuar lo que hicimos en pretemporada".

Claridad de idea para convencer al jugador

"El domingo a las dos de la tarde lo vamos a ver. Tenemos buena comunicación en el plantel. He tenido una mecánica de juego definida con cosas puntuales, pero la capacidad técnica y calidad de los jugadores deciden los partidos. Hay una parte táctica y después tener variantes en relación al equipo que juega, pero no cambiamos la idea futbolística. Es un convencimiento a través del trabajo diario y el jugador lo va asimilando. Por suerte he tenido la fortuna de hacer buenas campañas y ojalé en el Betis sea igual que en los nueve años anteriores".

¿Tiene decidido el portero titular?

"La decisión no solamente del portero, sino el resto del componente del primer once lo estamos decidiendo. Mañana o el día del partido veremos el once titular, estamos analizando por ahora una serie de conceptos en todos los puestos".

Sanabria y Víctor Ruiz, bajas

"Tenemos 27 jugadores, vamos a inscribir 25 que es lo que se puede. Los que no están disponibles son Sanabria, con un pequeño problema en el sóleo, ni Víctor Ruiz, que todavía no ha podido entrenar con normalidad. A Guardado lo analizaremos en las próximas horas por unas molestias pequeñas. Juanmi está suspendido, pero el resto de jugadores están bien".

Nivel de Bravo

"Claudio no tiene ningún problema. Claudio tomó vacaciones cortas y se cuida mucho. Llegó desde el primer día a entrenar al cien por cien. Hace trabajo normal de los porteros. Lo veo muy bien. Tiene una edad que para ser portero tampoco es tan mayor. Va a ser un gran aporte al equipo por su experiencia y mentalidad de club grande".

Inicio de Liga

"Llegamos bien dentro de lo que pudimos hacer en una pretemporada atípica con tres amistosos, pero los amistosos tienen que ser útiles y tuvimos un progreso. La idea futbolística el plantel la está asimilando. Estamos preparados para afrontar el primer partido de la mejor manera".

Lainez y Guardado

"Andrés, no sólo por su trayectoria, sino por su personalidad, ya que es uno de los capitanes del equipo, está muy involucrado siempre y va a ser un jugador útil durante todo el año. El caso de Diego es un jugador joven que trabajamos con él todos los conceptos que tiene que mejorar para alzarse en una liga tan competitiva como la española".

Goles encajados

"La parte defensiva hay muchas maneras de hacerla. Lo importante es defender como a mí me gusta jugar, que los defensores sepan cómo actuar en cada uno de los balones en riesgo. Hay rendimiento individual y un funcionamiento que el equipo ha ido adaptando. Si nos van a hacer dos goles cada tres partidos sería una cantidad bastante baja. Sería importante mantener ese promedio. Si nos hacen dos goles y hacemos nosotros tres estaremos felices. El equipo ha ido asimilando el trabajo defensivo tratando de recuperar el balón lo antes posible lejos de la portería".

Objetivo

"El equipo llega con una buena preparación dentro de una pretemporada corta, pero llega el equipo entero físicamente y anímicamente para comenzar una nueva campaña con la intención y mentalización de poder ganar al Alavés y no estar pensando en lo que suceda al final de la temporada. Tenemos que tener mentalidad ganadora en cada partido y ojalá sea lo más alto posible. No tenemos objetivo previo, la realidad es domingo tras domingo".