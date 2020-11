Pellegrini: "El resultado no refleja la diferencia"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, pese a la derrota, destacó en sala de prensa que su equipo va en una buena línea y que el partido estuvo igualado hasta el 2-1.

"Vamos en el camino correcto. Tanto ante el Real Madrid, como el Atlético y hoy ante el Barcelona salimos a buscar el partido y hemos hecho un partido igualado en la primera mitad. Ha sucedido lo mismo que ante el Real Madrid, que íbamos ganando antes de la expulsión y el penalti y con el Atlético, que iba 1-0 cuando hicimos un primer tiempo excelente con muchas ocasiones y acabamos jugando 25 minutos con uno menos. Hoy ha sido el tercer gol cuando nos hemos quedado con diez y ahí el partido terminó. Hasta el 2-1 hemos hecho muy buen primer tiempo los dos equipos. Y en el segundo tiempo hemos jugado con dos abajo contra el Barcelona y a partir de ahí no se puede valorar el partido. Dimos la cara, hicimos otro gol y estamos en el camino correcto. Tenemos que mejorar muchísimas cosas pero siempre mostramos espíritu y personalidad para salir a ganar en cualquier lado".

"Ha sido un partido equilibrado y la parada de Bravo nos ha metido en el partido. En el segundo tiempo ha hecho buenas intervenciones pero con uno menos hemos dejado más espacios y no se ha podido hacer nada en los goles. El resultado no creo que refleje la diferencia entre ambos. Tenemos que seguir trabajando para recibir menos goles. Los hemos encajado cuando fuimos a buscar el empate", agregó el chileno.

"A excepción del partido con Getafe, en el que defensivamente anduvimos muy mal, creo que el resto ha habido circunstancias por las cuales hemos recibido más goles. Tenemos un equipo equilibrado y hay jugadas puntuales que marcan. Ahora debemos mejorar e insistiremos en estas semanas", recalcó el técnico bético, contento por los goles de sus puntas: "No era normal que no marcaran goles, me alegro por Tony y dije que Loren y Borja volverían a marcar. Loren marcó y tuvo otro que sacaron de la línea. Me alegro por ellos".

Por último, Pellegrini se refirió al VAR: "El VAR es aplicable al fútbol en la medida que se aplique con los fallos garrafales del árbitro. Digo lo mismo que dije hace dos años en Inglaterra, que dije tras el partido ante el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hoy hay un remate en el que Mandi tiene los brazos pegados y el árbitro lo ve así y no lo cobra. Pero sí lo hace el VAR de arriba. El VAR está para si cobra penalti y es fuera del área o si hay un fuera de juego unos metros adelantado. Está para resolver injusticias pero no para rearbitrar todo".