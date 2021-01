Pellegrini: "Canales nos da mucho y no necesitamos exigirle más, sino cuidarlo"

Además de analizar a la Real Sociedad de cara a mañana, Manuel Pellegrini se ha referido a varios nombres propios de su actual plantilla.

Joaquín

"Joaquín no puede sorprender a nadie por su carrera dilatada y calidad distinta. A lo mejor no siempre es tan influyente como en ese partido, venía con ganas y no lo puse más minutos porque venía de un tiempo sin jugar, pero la calidad no se pierde. Podrá tener algunos partidos y no juagar otros seguidos, pero tiene una calidad indudable. Las cosas difíciles las hace fáciles con buenos centros y movimientos. Joaquín siempre va a ser un aporte por su jerarquía y trayectoria en este club. Vamos a ver mañana a ver cuál es su rol en este partido".

Joel Robles

"Tiene un respaldo absoluto, los resultados de todo el mes de enero que jugó Joel son positivos, cuatro victorias y un empate. Todos los porteros pueden competer algún error sacó la pelota bien como en el primer tiempo. Cuenta con la confianza de todos, es un portero con experiencia. A todos los jugadores les exigimos rendimientos y Joel comete errores, pero está dentro del nivel que nosotros esperamos".

Canales

"Sergio está pasando un momento excepcional, muy bueno. Agregó una cuota de gol que normalmente no tiene en cada temporada pero lo que hace es causa de su esfuerzo, no lo carguemos con más faltas. Él está encargado de los penaltis y tiros libres, compartiendo con Nabil. Con lo que está dando Sergio es muy buen, no necesitamos exigirle más, sino cuidarlo".

Paul

"Es joven, impetuoso, que no logra calcular cuándo frenar y atacar el balón y eso le hace tener facilidad de ver tarjeta. Pero va a ir mejorando con el tiempo y en el fututo nos va a dar alegría pues quiere aprende y está mejorando partido tras partido".

Mercado

"No sabemos todavía nada de lo que va a pasar. En el filial vamos a ver si hay algún jugador para subir arriba, pero depende de distintas cosas que pueden suceder".