El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha mostrado su descontento por el cambio de horario del partido de los verdiblancos en Vitoria. El chileno ha expresado su malestar y espera que este tipo de cosas no vuelvan a pasar.

"Me extrañó que se pudiera realizar un cambio a solo tres días del partido, la dosificación del trabajo durante la semana es distinta. Es malo, una liga tan importante no entiendo que tenga esos cambios a tan pocos días de jugar el partido. Las mejores ligas para mí son la española y la inglesa por organización y horarios, y en España es donde mejor se juega al fútbol. Una liga como la española no puede ser que a tres días del primer partido cambie la hora y el día y que tampoco sepamos cuándo jugamos el segundo ni el tercer partido. Debe haber una planificación mejor. Ojalá se arregle y haya un calendario estable y todos los cuerpos técnicos y jugadores puedan saber cuándo se juegan todos los partidos del año", ha indicado el chileno.

Por otro lado, Pellegrini ha expresado su alegría de poder volver a entrenar en España: "Desde el punto de vista personal, muy contento de estar en España. Estuve en el Villareal, Real Madrid y Málaga. Después, cinco años en Inglaterra y China, pero vuelvo a un equipo importante como el Betis, a una gran ciudad y una liga competitiva. Aunque estuve fuera siempre vuelvo a España porque tengo mi segundo hogar en Marbella. Muy contento de estar acá y que sea una liga con la calidad de todos los equipos para ser competitivos. Barcelona y Madrid, Cristiano y Messi, hicieron la liga más grande. Cristino se fue a Italia, que Messi esté en esta liga es positivo".