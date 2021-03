La estrategia de Pellegrini funciona

La idea de juego de Manuel Pellegrini en el Betis siempre la ha dejado muy definida el chileno en cada comparecencia pública.

"Siempre he dicho que el Betis no va a salir nunca a no perder; la idea siempre es salir a ganar. El estilo del Betis no va a ser nunca el de un equipo defensivo", ha repetido el Ingeniero en más de una ocasión, y eso está siendo plasmado por su equipo en el terreno de juego gracias a diversos aspectos tácticos (la presión alta en el robo de la pelota, el funcionamiento en bloque...), a las lecturas de partido (cambios que dan buenos resultados) y a las cuestiones de estrategia, funcionando a la perfección las acciones ofensivas a balón parado.

Así lo dicen los números positivos que avalan la pizarra de Pellegrini, pues el Betis es el equipo de LaLiga que más goles ha conseguido, hasta el momento, en jugadas a balón parado (10). Uno más que el Real Madrid (9) y dos más (8) que la Real Sociedad y el Granada (whoscored.com).

El Betis tiene una media de posesión por partido del 54,2 %, clave para poder elaborar su juego ofensivo

De esta manera, las acciones preparadas en el laboratorio, que siempre requieren de un tiempo importante de ensayo en los entrenamientos, están destacando de buena manera en un Betis que intenta en cada partido ser protagonista del balón, desplegando un fútbol vertical en busca del área rival con la pelota en su poder. Por ello, el cuadro verdiblanco es el cuarto equipo de LaLiga con más porcentaje de posesión del balón por partido (54,2%) y el sexto en precisión en el pase (82,2%) y siempre buscando la portería rival, quedando por fin enterrada, definitivamente, aquella posesión de antaño tan estéril en innumerables ocasiones.

Otro dato que refleja el fútbol ofensivo del Betis de Pellegrini radica en que los heliopolitanos son el cuarto equipo de LaLiga que más disparos realiza a portería, con una media por partido de 4,4. Sólo el Real Madrid (4,6), el Atlético (4,6) y el Barcelona (6,7) superan en esta faceta a un Betis que en el que dentro de la vanguardia destacan dos nombres propios: Sergio Canales y Nabil Fekir.

Canales y Fekir, con buenos números en asistencias y goles, son dos jugadores esenciales

Pese a que el cántabro lleva unos últimos partidos acusando un bajón en su rendimiento, lógico y sin ningún reproche que hacerle al maravillosos jugador verdiblanco por el gran nivel y todo lo que le dio a su equipo tras volver de su lesión, sigue siendo un pilar fundamental en el Betis, con seis goles y siete asistencias en 22 encuentros del campeonato, siendo el tercer jugador de LaLiga en pases clave con una media de 2,1 por partido. Messi (2,2) y Toni Kroos (2,5) sólo superan al santanderino en esta faceta.

Mientras, el galo suma 6 asistencias y tres goles en 25 encuentros ligueros, siendo el tercer futbolista de LaLiga con más regates de media por partido (2,8), tras Javi Galán (3,3) y Messi (4,3). Y todo, sin obviar el excelente gol al Levante y una implicación máxima para tirar del carro cuando su equipo lo necesitaba. Además, tanto Canales como Fekir tienen un excelente golpeo a balón parado, al igual que Joaquín, y eso resulta clave a la hora de botar los saques de esquina y las faltas laterales, aspectos que el Betis actual maneja con guarismos que reflejan que la estrategia de Pellegrini funciona.