Uno de los baluartes de la plantilla del Betis es Fekir, que sigue siendo un jugador muy atractivo para equipos importantes europeos en este mercado. Antonio Cordón, director deportivo de los verdiblancos, ya ha dejado claro que el club no está cerrado a una posible venta de alguno de sus principales jugadores siempre que ésta colme las aspiraciones del club, por lo que existe cierta incertidumbre sobre el futuro del galo en Heliópolis.

El diario AS ha avanzado este viernes el interés del Zenit San Petersburgo en Fekir y Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés, ha sido muy claro a la hora de hablar del ex jugador del Lyon tras volver ya de concentración con la selección gala. "En cuanto a su preparación tuvo una semana menos de pretemporada con nosotros, pero volvió perfectamente y está considerado para la lista de citados para el primer parido. Veremos si empieza jugando o no. A Fekir lo van querer siempre muchos equipos por su gran nivel, tiene un precio importante y no sé si un equipo va a venir a por él. Sería una pérdida importante para nosotros y espero que no se produzca", ha indicado el chileno.

De esta manera, Pellegrini cierra filas en torno al deseo de contar con Fekir esta temporada, a expensas también de otros factores como la cuantía en el caso de que llegue una oferta y la propia voluntad del jugador.