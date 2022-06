El Betis marca su camino

El Betis, con la confirmación de la continuidad ya en propiedad de Willian José y a la espera de dar oficialidad a los fichajes de Luiz Henrique y Luiz Felipe, está centrado en estos momentos en alguna posible salida que pueda producirse en forma de venta, aunque de momento la sensación que da el mercado es de estar bastante parado. No obstante, en el club verdiblanco transmiten un mensaje de tranquilidad al bético, pues entienden que las directrices están marcadas de cara a tener el curso que viene un plantel más competitivo que en éste con la idea de seguir creciendo.

Y eso pasa por no malvender, como expresó el vicepresidente verdiblanco, José Miguel López Catalán, en los medios oficiales, a la hora de lanzar un mensaje de tranquilidad al bético: "El mercado no es que esté parado, lo que pasa es que la forma que funciona es así. Todas estas semanas son de muchísimos contactos, llamadas, negociaciones, pero al final para tomar las decisiones siempre llega un momento en el que los jugadores, agentes, los clubes, se deciden. Ahora mismo, a trabajar mucho, tener todo preparado, pero en este caso con la tranquilidad y la confianza de que tenemos una gran plantilla, un gran equipo. Tenemos unos jugadores que además quieren quedarse en el Betis prácticamente todos. No vamos a malvender. Que los béticos estén tranquilos".

La entidad heliopolitana tiene claro que no va malvender a ninguno de sus principales baluartes

Dentro de esa tranquilidad, el dirigente de la entidad de Heliópolis dejó claro que la dirección deportiva trabaja para dar un paso adelante en la mejoría del plantel de cara a la próxima campaña para que el crecimiento actual no se estanque: "Tenemos un equipo que funciona, con lo cual le diría a los aficionados béticos que estén tranquilos y que desde luego el objetivo de este mercado es, como siempre, empezar la temporada del año que viene todavía con un equipo mejor que el que tenemos este año. Ahí es hacia donde vamos y contando además con el entrenador que tenemos, con la dirección deportiva... Creo que al final esto está funcionando y vamos a seguir por ese camino".

La cúpula dirigente verdiblanca entiende que actualmente hay una gran plantilla

"Es un momento de estabilidad y unidad, de jugadores contentos, de una gran fundación, de toda esta semana con las peñas y la Copa... Todo eso nos sube el nivel de felicidad. Hay que seguir con humildad trabajando", concluía Catalán en cuanto al análisis de la planificación deportiva actual para el curso venidero.

El Betis anunciará en unos días un plan estratégico a cuatro años para seguir con el crecimiento

Un crecimiento deportivo que es la base del plan estratégico para las próximos cuatro años que el Betis tiene previsto anunciar en los próximos días, tal como indicó el presidente, Ángel Haro, el pasado lunes en el acto Siempre Verdiblancos. El inicio de la ciudad deportiva en Dos Hermanas, la terminación del estadio con la grada de Preferencia y la cubierta, la transformación y modernización digital y otra serie de medidas, como las económicas para salir de la crisis actual, serán anunciadas por la entidad heliopolitana dentro de su ambicioso proyecto.

De esta forma, el Betis tiene marcadas las directrices para continuar dando pasos adelante en todas las parcelas. Y en la deportiva, la más importante, el mensaje es claro: mejorar el equipo actual para que Manuel Pellegrini siga desarrollando su plan con garantías.